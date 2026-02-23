Vezdemarbán vuelve a lucir su mosaico en la Plaza España

El mosaico de la Plaza España de Vezdemarbán ha vuelto a ocupar su lugar tras haber sido dañado accidentalmente por la colisión de un vehículo en octubre de 2024. La obra se instaló por primera vez en junio de 2023 en el municipio, generando opiniones divididas entre los vecinos, ya que presenta un blasón que no aparece reflejado en el Armorial municipal de Zamora.

Sin embargo, el actual alcalde del municipio, Pedro González asegura que "este escudo se encuentra en la aureola de la Virgen del Canto en representación de Vezdemarbán", patrona de Toro y el Alfoz, lo que ha motivado la investigación de varios interesados en el tema. Además, afirma que es el que se está utilizando para las "reuniones institucionales“.

En 2023, González afirma que el anterior alcalde, Gregorio Pascual, restauró la Plaza España a través de un Plan provincial, con el que también impulsó esta obra. Respecto al anterior, “este es un poco más grande” y también presenta “una peana que el otro no tenía”. También señala que están estudiando con un electricista la colocación de una luz que pueda iluminarlo durante la noche, ya que la farola que está situada próximamente “le hace sombra”.

Noticias relacionadas

El anterior mosaico, dañado tras el accidente del vehículo. / Cedida

“Hemos estado mucho tiempo esperando al seguro”, señala González, quien reconoce que no se había podido encargar esta nueva pieza hasta hace “dos o tres meses”. La talla, fabricada por la empresa cacereña Mobuartex, ha sido nuevamente emplazada el viernes 20 de febrero.