UCCTA destina 44.500 euros a proyectos de investigación contra el cáncer en el Día Solidario en Toro

La cita volvió a convertirse en un emotivo punto de encuentro entre vecinos, voluntarios y representantes, unidos por una misma causa: seguir impulsando la investigación oncológica.

El evento solidario, organizado por UCCTA, ha contado con una misa oficiada en la ermita del Cristo de las Batallas y una comida en la bodega Divina Proporción, en la que la asociación entregó 44.500 euros a distintos proyectos de investigación contra el cáncer, reconoció a los nuevos socios de honor del colectivo y sorteó diversos productos donados por instituciones y empresas.

La jornada comenzó a las 12:00 horas con una misa en la ermita del Cristo de las Batallas, que estuvo presidida por el párroco Fernando Lorenzo, también voluntario de la asociación. La ceremonia estuvo acompañada por los coros de El Maderal, Fuentesaúco, Vallesa de la Guareña, Villaescusa y Villamor de los Escuderos. Durante el acto, el presidente de la asociación, Ángel García, dedicó un cántico en homenaje a los fallecidos y los pacientes oncológicos, adaptado por Manuel Calvo y Luis Santa.

Posteriormente, 300 personas participaron en la comida solidaria celebrada en la bodega Divina Proporción de Toro, que les recibió previamente con un “lunch” , compuesto por un vino y unos lisarditos.

Asistentes del evento solidario en la bodega Divina Proporción. / Yago Costoya

Socios de honor de UGGTA

Uno de los momentos más destacados del evento solidario fue el reconocimiento a los nuevos socios de honor, distinción que destaca la colaboración y el compromiso con la asociación.

En esta edición se puso en valor la implicación del presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez; del presidente de la Fundación Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto; de la alcaldesa de Toro, Ángeles Medina, en cuya representación asistió Carlos Rodríguez, teniente de alcalde; de Sarcoma Challenge “El camino de Raquel”; de los ayuntamientos de La Bóveda de Toro, Fuentelapeña y El Pego; del grupo Alegría Flamenca de Zamora; de Alejandra Matías, María José Iglesias, Beatriz Corral y Rocío Ledesma; y de la joyería Espa-Quarz de Carballino (Ourense), que no contó con asistencia por motivos personales.

UCCTA reconoce a Javier Faúndez como socio de honor. / Yago Costoya

Además, el "Día Solidario X la Investigación del Cáncer" contó con la presencia de Leticia García, consejera de Industria, Comercio y Empleo en la Junta de Castilla y León; los concejales en Toro Ruth Martín, Francisco Rodríguez, Rafael Jesús González, Ana Isabel Castaño y, Natalia Ucero, también senadora del Partido Popular por la provincia de Zamora; la Diputada de Patrimonio y Mantenimiento en la Diputación de Zamora, Maribel Escribano; así como distintos representantes de los ayuntamientos de Vezdemarbán, Villardondiego y Fuentesaúco.

44.500 euros destinados a proyectos de investigación

La cita continuó con la esperada entrega de cheques a distintos proyectos dedicados a la investigación oncológica. Este año, el colectivo ha decidido destinar 2.500 euros a Pyfano, entidad sin ánimo de lucro dedicada a mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes con cáncer y sus familias en Castilla y León; y 3.000 euros al proyecto de investigación contra el cáncer de páncreas del doctor Mariano Barbacid, a través de CRIS contra el Cáncer, una organización privada e independiente cuyo objetivo es fomentar y financiar proyectos de investigación oncológica.

Por otro lado, también se entregaron 5.000 euros a Ascol CyL, una asociación dedicada a los cuidadores y pacientes de enfermedades hematológicas; 9.000 euros a Sarcoma Challenge “El camino de Raquel” , una iniciativa solidaria que busca visibilizar la importancia de la investigación para poder actuar frente al sarcoma; y 25.000 euros al destacado doctor e investigador del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, Atanasio Pandiella.

UCCTA entrega 25.000 euros al doctor e investigador Atanasio Pandiella. / Yago Costoya

Con esta nueva aportación solidaria, la asociación Unidos Contra el Cáncer Toro y Provincia de Zamora eleva a 220.500 euros la cantidad destinada a esta causa durante sus seis años de vida, que presentó un error a la hora de diseñar el cartel que se mostró en el evento, en el que aparecían contabilizados 220.00 euros. Todos estos fondos han sido recogidos a través de marchas solidarias y otras actividades organizadas por el colectivo durante el trascurso del año.

Los distintos socios de honor y los representantes de los proyectos respaldados también reconocieron la dedicación de los voluntarios y del presidente de la asociación. Asimismo, García expresó su gratitud por la solidaridad de los asistentes, y agradeció un donativo anónimo de 1.000 euros, así como otro de 100 euros procedente de un ayuntamiento del Alfoz de Toro. También destacó el trato recibido por parte de la bodega Divina Proporción.

A continuación, se sortearon una gran variedad de productos que fueron donados por distintas instituciones y empresas, y también se entregaron plantas en forma de obsequio.

Noticias relacionadas

El “Día Solidario X la Investigación del Cáncer” volvió a demostrar la unión y el compromiso en la provincia de Zamora, reuniendo a participantes también de otras zonas de Castilla y León, en una jornada que estuvo marcada por la determinación de seguir avanzando en la lucha contra el cáncer.