Toro acoge la presentación del libro "El Monte de la Reina, un bosque para el lobo"
El biólogo Javier Talegón presentará su nueva publicación el martes 24 de febrero
"El Monte de la Reina, un bosque para el lobo" es el título de la nueva obra de Javier Talegón, quien presentará su nueva obra en la Casa de Cultura de Toro el martes 24 de febrero, a las 19.00 horas. La entrada será libre hasta completar aforo.
El autor narra la colonización que ha protagonizado este animal, el águila imperial y el meloncillo en este entorno, destacando su biodiversidad y las amenazas que enfrenta. La publicación fue lanzada el 19 de enero de 2026 y forma parte de la colección "Paseos" de la editorial Tundra Ediciones.
- Fallece una mujer y dos varones resultan heridos en un accidente en Toro
- Toro se rinde al inagotable ingenio de su cantera carnavalera
- Toro premia la originalidad de los participantes del desfile del Martes de Carnaval
- Desfile infantil de carnaval en Toro: estos son los premios a la originalidad sin límites
- Nueva crecida del Duero en Toro: tres carreteras próximas al cauce permanecen cortadas
- GALERÍA | Derroche de imaginación en el carnaval de Toro
- GALERÍA | Creatividad y color en el desfile del Martes de Carnaval en Toro
- Los novios de la tradicional boda de carnaval en Toro apuntalan 25 años de amor eterno