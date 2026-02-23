Toro acoge la presentación del libro "El Monte de la Reina, un bosque para el lobo"

"El Monte de la Reina, un bosque para el lobo" es el título de la nueva obra de Javier Talegón, quien presentará su nueva obra en la Casa de Cultura de Toro el martes 24 de febrero, a las 19.00 horas. La entrada será libre hasta completar aforo.

El autor narra la colonización que ha protagonizado este animal, el águila imperial y el meloncillo en este entorno, destacando su biodiversidad y las amenazas que enfrenta. La publicación fue lanzada el 19 de enero de 2026 y forma parte de la colección "Paseos" de la editorial Tundra Ediciones.