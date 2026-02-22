Toro, un aula abierta para el Curso de Periodismo y Comunicación Taurina

El Curso de Periodismo y Comunicación Taurina abandona sus aulas en la plaza de Las Ventas (Madrid) para conocer algunos lugares emblemáticos del patrimonio toresano.

El grupo de alumnos, que ha protagonizado la sexta edición de esta visita, fueron recibidos por el teniente de alcalde de Toro, Carlos Rodríguez, junto al concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Gómez, y la concejala de Zamora Sí, María de la Calle. En el encuentro también estuvieron presentes los directores del curso Hugo Costa y David Casas, así como la coordinadora académica María Revuelta. Además, les acompañaron algunos miembros de la Asociación Internacional de Tauromaquia.

Tras una introducción a cargo del exconcejal y aficionado taurino José Luis Prieto, que describía la Plaza de Toros como un lugar desapercibido para quienes la desconocen debido a la particularidad de su acceso, los alumnos procedieron a adentrarse en el coso de la ciudad. Rodríguez apuntó que además de utilizarse para eventos taurinos, también se realizan otras actividades culturales en su interior.

Prieto explicó que la Plaza de toros tiene el reconocimiento de Bien de Interés Cultural desde agosto de 2008 con la categoría de “monumento”, una distinción que comparte con otras joyas de la ciudad como “la Colegiata”. En Castilla y León se suman también la Plaza del Coso de Peñafiel (Valladolid) y la Plaza de Toros de Béjar (Salamanca) con el mismo reconocimiento.

Una vez en su interior, Prieto recordó la historia de esta plaza, que fue construida en “un solar de 4.600 metros cuadrados” en 1828, habiendo pertenecido a distintos propietarios y atravesando diferentes estados de conservación.

Entrada de la Plaza de toros durante la visita formativa. / Yago Costoya

En el ruedo, los aficionados lanzaron al Ayuntamiento de Toro la propuesta de “celebrar con una corrida de Miura” en el segundo centenario de la plaza, en 2028. En el primero, Prieto mencionó la actuación de Rafael Gómez “el Gallo”, como también destacó otras de las “figuras taurinas más relevantes” que habían pisado por ella. Entre otras, señaló a “Paquiro”, que inauguró la plaza o a Morante de la Puebla. Además, Prieto recordó que formaba parte del Equipo de Gobierno local cuando el Ayuntamiento de Toro reinauguró la plaza en 2010, que había sido cerrada en 1985.

La visita al primer destino del itinerario concluyó con un vino de Toro y una selección de embutidos, un “detalle” que Prieto le agradeció a “su compañero de fatigas” y responsable del bar de la plaza, Raúl Martínez.

A continuación, el grupo se dirigió hasta el palacio de los Condes de Requena, en el que Prieto señaló el capitel de una de las columnas del patio central. Describió que se trataba de “la primera representación escultórica de una escena de tauromaquia”, cuyos elementos mostraban una “naturaleza salvaje” en una “tauromaquia primitiva que ya tenía sus normas”. Asimismo, apuntó que los historiadores discuten la datación de la obra, entre los siglos XIII o XV.

José Luis Prieto explica los detalles del capitel / Yago Costoya

La visita continuó con un paseo hasta el mirador de El Espolón, donde les esperaba una panorámica de la vega toresana protagonizada por un Duero “más calmado” que durante estos días anteriores. Seguidamente, se desplazaron hasta la Colegiata de Santa María la Mayor, donde se unió Tomás del Bien, licenciado en Historia del Arte, y también, exalcalde del municipio, quien explicó las singularidades del Pórtico de la Majestad y otros aspectos relevantes del templo.

A continuación, los visitantes compartieron una comida en la bodega Divina Proporción y finalizaron su jornada en Fresno de Sayago, donde visitaron la ganadería Toros Villalpando. Casas remarcó que esta visita se trata de “una de las actividades mejor valoradas por los alumnos durante el balance anual del curso”.