Semana Santa
Fermín Pérez es nombrado Cofrade de Honor de la Semana Santa de Toro
Fermín Pérez Valero salió elegido en la decisión de la Junta Gestora Pro Semana Santa y el Pleno de cofradías "por unanimidad"
La Junta Gestora Pro Semana Santa se ha reunido con el Pleno de cofradías para elegir al Cofrade de Honor de la Pasión toresana de 2026. Este año, Fermín Pérez Valero, hermano de distintas cofradías, ha sido la persona nombrada.
Para esta decisión, en la que salió elegido "por unanimidad", se ha tenido en cuenta su "constante colaboración con todas las cofradías en las celebraciones" y su "gran vínculo con la Iglesia".
Por otra parte, la Junta Gestora Pro Semana Santa, compuesta por los presidentes de las cofradías y de las dos asociaciones parroquiales, afirma que "estamos trabajando en equipo para sacar adelante todas las actividades" que conforman la celebración religiosa.
