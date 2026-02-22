La bodega Elías Mora, nominada a los Premios Verema
Las votaciones de las distintas modalidades están abiertas al público hasta el domingo 1 de marzo en su página web
La bodega Elías Mora ha sido nominada a la categoría de "Mejor Proyecto de Enoturismo 2025" en los Premios Verema, otorgados por los participantes de esta comunidad online de aficionados al mundo del vino y la gastronomía. Las votaciones de las distintas modalidades están abiertas al público hasta el domingo 1 de marzo en su página web.
La bodega, fundada en el año 2000 está localizada en San Román de Hornija (Valladolid), formando parte de la Denominacion de Origen Toro. Debe su nombre al antiguo propietario de los viñedos, Elías Mora, que se encuentran situados entre los ríos Duero y Hornija. Su propietaria es Victoria Benavides, Ingeniero Técnico Agrícola y Diplomada en Enología por el Instituto de Enología de la Universidad de Bordeaux.
