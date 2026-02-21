El rechazo a las plantas de biogás se muestra en el teatro Fundos Latorre de Toro

El Ayuntamiento de Toro ha organizado este viernes un encuentro en el teatro Fundos Latorre para analizar el modelo de implantación y los efectos del desarrollo de las plantas de biogas con motivo de las infraestructuras que se han proyectado en la comarca. En el acto han participado la alcaldesa de Balsa de Ves (Albacete), Natividad Pérez, y el presidente de la Federación de Asociaciones "Zamora en Pie", Jenaro Leal.

Leal considera el plan de desarrollo de esta industria "masivo", describiendo que "convierte nuestro territorio en zona de sacrificio". Además, señala "la propaganda de energía renovable y economía circular", algo que considera "poco realista y con graves deficiencias". El presidente de la federación provincial subraya que "estos proyectos están siendo aprobados por administraciones sin tener en cuenta las numerosas alegaciones que presentan las personas afectadas".

Desde "Zamora en Pie", su labor se centra en "revisar documentación y legislación para organizar la lucha y coordinar asociaciones y plataformas de Castilla y León".

Por otro lado, Pérez expresa que estos proyectos "se venden como la solución a la reactivación económica de la España vaciada", pero considera que" una vez se instalan, lo único que notan los vecinos es su olor", lo que afecta "a la salud, las actividades al aire libre y el bienestar".

La alcaldesa explica que "una planta de biogás se alimenta de purines, a los que se suman lodos de depuradoras, estiércol y restos agrícolas, alimentarios y de mataderos". Además, afirma que para que estos proyectos sean rentables, se termina "pidiendo autorización a la comunidad autónoma para traer residuos industriales", que presentan una regulación "menos exigente que la de un gestor de residuos industriales”.

En el caso de Balsa de Ves, detalla que "se encuentra instalada una planta de biogás que estaba autorizada para gestionar 15.800 toneladas de residuos al año, pero tras una modificación no sustancial, empezó a procesar 38.900 toneladas al año". En este caso, Pérez afirma que "antes de su instalación tenían 222 habitantes", mientras que actualmente cuentan con 124. Asimismo, subraya que "no generan empleo, ya que están altamente mecanizadas". Por otro lado, señala que tampoco "generan riqueza", y que, además, "destrozan los caminos y las carreteras por la cantidad de camiones de alto tonelaje que transitan".

Recalca que se trata de una cuestión de "dignidad, modelo de desarrollo y de calidad de vida para la gente del campo". Pérez denuncia "la falta de un marco normativo adecuado, la opacidad informativa de las administraciones públicas y un modelo que no parece priorizar el bienestar de la ciudadanía".