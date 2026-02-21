“Officium Tenebrarum” será el primer concierto del Pórtico Musical de la Semana Santa de Toro, protagonizado por el coro “Capella Ocellum Duri”, centrado en la recuperación del oficio de tinieblas en la liturgia de la celebración religiosa. El acto ha sido organizado por la Asociación Parroquial de las Siete Palabras y han colaborado las parroquias de Toro, la Fundación Caja Rural de Zamora y el Ayuntamiento de Toro. Se celebrará el sábado 28 de febrero, a las 20:30 horas, en la Colegiata de Santa María la Mayor. La entrada es gratuita y se podrá acceder hasta completar el aforo.

La presentación del concierto ha contado con la intervención de Javier López, concejal de Cultura en Toro; David Alonso y Juan Carlos Verjel, presidente y vicepresidente de la cofradía, respectivamente; y Pedro Faúndez, vicario de la Diócesis de Zamora. También ha contado con la presencia de Guillermo Sánchez, director de la oficina de Caja Rural de Toro; José Manuel de Uña, miembro del coro, así como otros miembros de la asociación.

Alonso reconoce que “es un honor poder realizar este concierto”, siendo la primera unión entre la asociación y el coro “Capella Ocellum Duri”, lo que señala como “el preludio de lo que vamos a ver el 28 de marzo en la procesión de las Siete Palabras”, en la que les acompañarán como hermanos de la cofradía.

Por otra parte, asegura que se trata de una idea promovida por el director del coro, Eduardo Vidal. Alonso describe la organización de este concierto como un éxito para la cofradía, que lleva fundada desde 2023. Además, agradece la colaboración de las distintas partes, recalcando “la disposición de la Colegiata”, donde se encuentra “nuestra imagen titular, que será protagonista en este concierto”.

Verjel explica que uno de los motivos fundacionales de “Capella Ocellum Duri” es “recuperar el patrimonio musical que se está perdiendo por distintas circunstancias”. También explica que hay un gran trabajo de investigación detrás, así como de adaptación de determinadas obras, ya que “el coro está formado por doce miembros de voces graves”. Asimismo, reconoce que “tenemos mucha ilusión, porque empezamos a preparar este concierto en la pandemia y, debido a las circunstancias, decidimos desistir en su momento”.

Faúndez señala que “es un acto cultural que nos permite ver como nuestros antepasados rezaban”. De esta manera, apunta que “nos puede ayudar a echar esa mirada al pasado, para nosotros poder mirar hacia el futuro”, un acto en el que "la música, la luz y el lugar pueden permitir adentrarnos en nuestro interior y preparar este tiempo de Cuaresma”, expresa.

Noticias relacionadas

El oficio de tinieblas constituye una de las expresiones más complejas de la tradición litúrgica latina anterior a la reforma del siglo XX. Celebrado originalmente en las últimas horas de la tarde o en la noche del Miércoles, Jueves y Viernes Santo, este rito incluía la lectura de textos bíblicos, la ejecución de salmos en tono penitencial, y la alternancia entre canto llano y polifonía, enmarcado por el simbolismo de la oscuridad. El apagado gradual de un candelabro específico, denominado tenebrario, dio nombre al oficio y definió su estética espiritual.