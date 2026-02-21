La AECC en Toro presenta una conferencia sobre el testamento vital
La jornada se celebrará el miércoles 25 de febrero, a las 19:00 horas, en la Casa de Cultura de Toro
Los abogados Tomás Cuadrado y Juana Cuadrado impartirán una conferencia en la Casa de Cultura de Toro el miércoles 25 de febrero, a las 19:00 horas, con el objetivo de resolver dudas legales y prácticas sobre el testamento vital.
A lo largo de la sesión, los especialistas explicarán cómo las personas pueden conocer y ejercer sus derechos sobre su salud, y cómo pueden garantizar que sus voluntades médicas sean respetadas.
Además, los ponentes ofrecerán herramientas para planificar con "tranquilidad y seguridad". La entrada del acto será gratuita hasta completar el aforo.
