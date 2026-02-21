Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Meliza 2026 en ZamoraBalance huelga de médicos en ZamoraConcentración parcelaria en AlisteAthletic Club de Bilbao "B" - Zamora CF
instagramlinkedin

La AECC en Toro presenta una conferencia sobre el testamento vital

La jornada se celebrará el miércoles 25 de febrero, a las 19:00 horas, en la Casa de Cultura de Toro

Fachada de la Casa de Cultura de Toro.

Fachada de la Casa de Cultura de Toro. / Yago Costoya

Yago Costoya

Los abogados Tomás Cuadrado y Juana Cuadrado impartirán una conferencia en la Casa de Cultura de Toro el miércoles 25 de febrero, a las 19:00 horas, con el objetivo de resolver dudas legales y prácticas sobre el testamento vital

A lo largo de la sesión, los especialistas explicarán cómo las personas pueden conocer y ejercer sus derechos sobre su salud, y cómo pueden garantizar que sus voluntades médicas sean respetadas.

Noticias relacionadas

Además, los ponentes ofrecerán herramientas para planificar con "tranquilidad y seguridad". La entrada del acto será gratuita hasta completar el aforo. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents