El economista Santiago Álvarez analiza en Toro las amenazas del nuevo orden social

Este jueves ha continuado el ciclo de conferencias “El mundo en el que vivimos”, organizado por la Asociación Promoción de la Cultura en la comarca de Toro. Esta sesión, titulada “Nuevo orden social y amenazas ante un futuro incierto”, ha sido impartida por el estudioso Santiago Álvarez.

En su intervención, analizó cómo los cambios en el orden internacional están influyendo también en las transformaciones sociales y políticas internas, considerando que lo “externo e interno son hoy inseparables” y que, en el trasfondo se encuentra la “crisis ecosocial como gran desafío de nuestro tiempo”.

El especialista planteó que el segundo mandato de Donald Trump “aceleró el asentamiento de un nuevo orden mundial”, un proceso que “se venía gestando desde la Gran Recesión de 2008, dando salida a la crisis del orden neoliberal, que ha estado presente durante los últimos 40 años”.

Según el ponente, cada orden social no solo refleja una determinada estructura social y unas relaciones internacionales entre Estados, sino también un consenso ideológico.

A continuación, Álvarez describió los rasgos que considera que caracterizan a este nuevo orden mundial. En primer lugar, mencionó “el desprecio del multilaterismo y los valores que encarnan instituciones como la ONU”, seguido de “la imposición de una lógica de imperios en pugna y el regreso de la geopolítica y las zonas de influencia”. Finalmente, señaló “una involución democrática y el avance de tendencias autoritarias.”

Según el ponente, estos cambios deben interpretarse en un contexto marcado por tres acontecimientos: “los efectos del cambio climático y la transición energética en la geopolítica actual; un mundo más multipolar debido al ascenso de China como gran potencia y el deslizamiento del centro de gravedad económico hacia Asia oriental; y la relevancia que adquiere el campo tecnológico en la geopolítica y el poder de los tecno-oligarcas”.

Finalmente, Álvarez consideró que todos estos factores dan lugar a un nuevo orden social “que cabe denominar autoritario y nacional-nativista, cuyo exponente más claro es la administración de Trump”, que planteó como “la amenaza más importante para la paz y la democracia en nuestros días”.

El ponente es doctor en Economía Internacional por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Valladolid. Ha sido docente en ambas instituciones académicas y actualmente imparte clases en la Universidad de Cuenca (Ecuador) y en el Máster en Humanidades Ecológicas, Sustentabilidad y Transición Ecosocial de la Universidad Autónoma de Madrid (MHESTE).

A su vez, Álvarez es el director de FUHEM Ecosocial, como también de la revista “Papeles de relaciones ecosociales y cambio global”. Por otra parte, es miembro del consejo editor de las colecciones de libros “Economía Crítica & Ecologismo Social” y “Economía Inclusiva”. Además, pertenece al consejo de redacción de la “Revista de Economía Crítica”.

El ciclo de conferencias concluirá el viernes 20 de febrero con “La Unión Europea en la actualidad: encrucijada y retos en el siglo XXI”, que impartirá Guillermo Ángel Pérez, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Valladolid, en la que también es miembro del Instituto Universitario de Estudios Europeos.