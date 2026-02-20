La carretera entre Granja Florencia y la N-122 reabre al tráfico tras una semana cerrada por la crecida del río
Este viernes el Duero ronda los 900 metros cúbicos por segundo a su paso por Zamora capital y Toro
T. S.
Una semana después de su cierre por la acumulación de agua a consecuencia del desbordamiento del río Duero, la carretera entre Granja Florencia y la Nacional 112 vuelve a estar operativa y es reabierta al tráfico. Una vez que el nivel del agua ha descendido y las balsas han desaparecido, la ZA-P-2102 vuelve a la normalidad tras los trabajos de limpieza, revisión y acondicionamiento realizados por los servicios de mantenimiento de la Diputación Provincial de Zamora.
La carretera quedó cerrada al tráfico en ambos sentidos y la institución provincial instó a utilizar rutas alternativas mientras el caudal del río volvía a la normalidad.
Datos del Duero, este viernes
El caudal del río Duero por la provincia de Zamora vuelve poco a poco a su situación inicial y, en todos los casos, ha descendido del umbral de los mil metros cúbicos por segundo. Este viernes alcanza los 913,29 metros cúbicos por segundo a su paso por Toro con una altura de 4,56 metros. En el caso de Zamora capital, el agua corre a 901,42 metros cúbicos por segundo y la altura ronda los 2 metros.
