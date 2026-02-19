Toro organiza un encuentro sobre los efectos de las plantas de biogás

El Ayuntamiento de Toro organiza el viernes 20 de febrero, un encuentro en el teatro Fundos Latorre sobre los efectos de la instalación de plantas de biogás. El acto contará con los testimonios de Natividad Pérez, alcaldesa de Balsa de Ves (Albacete), y de Jenaro Leal, presidente de la Federación de Asociaciones “Zamora en Pie" y licenciado en Ciencias Ambientales.

Pérez explicará “los daños medioambientales y los efectos que están padeciendo los vecinos del municipio” debido a una planta de biogás instalada en el término municipal de Balsa de Ves. Asegura que “estaba autorizada para gestionar 15.800 toneladas de residuos al año, pero tras una modificación no sustancial, empezó a procesar 38.900 toneladas al año”

Por su parte, Leal expondrá “algunos de los efectos nocivos que provocan estas industrias en las zonas en las que se ubican y los problemas que sufren quienes viven cerca de ellas”. Además, explicará el trabajo que llevan a cabo desde “Zamora en Pie” para “evitar la instalación de las más de 40 plantas de biogás proyectadas en la provincia”, y para tratar de concienciar a los ciudadanos sobre esta situación.

Ambos testimonios “serán cruciales para que los vecinos de Toro y su Alfoz conozcan el impacto que provocan estas plantas de biogás. Las que están proyectadas en nuestra comarca presentan unas dimensiones de en torno a las 160.000 toneladas al año”.

El Ayuntamiento de Toro invita a los vecinos del municipio y del Alfoz de Toro a acudir para informarse de las “nefastas consecuencias que las macroplantas de biogás provocan en las zonas en las que se instalan”.

Desde el Consistorio, también agradecen el esfuerzo de Natividad Pérez por desplazarse hasta Toro para compartir su testimonio, así como el trabajo que realizan los integrantes de la Federación “Zamora en Pie” para “salvaguardar la salud y la calidad de vida de los habitantes de Toro y su Alfoz y del resto de la provincia”.