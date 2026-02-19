El Día Solidario en Toro solicita la colaboración de empresas e instituciones

Ángel García, presidente de la asociación Unidos Contra el Cáncer Toro y Provincia de Zamora hace un llamamiento a las instituciones y empresas interesadas en donar algún producto para que pueda sortearse durante el Día Solidario, que tendrá lugar el 22 de febrero en Toro.

La asociación entrega la mayor parte de los fondos que recaudan durante el año a proyectos influyentes de investigación oncológica. El colectivo ha recaudado, en sus seis años de vida, 176.000 euros. Este 2026, con lo que se sume en el Día Solidario, la cifra “superará los 200.000 euros”, afirma García.

La jornada incluye una misa en la ermita del Cristo de las Batallas y continúa con una comida en la bodega Divina Proporción de Toro, que ya ha completado sus 300 plazas de aforo.

Durante esta jornada también se reconocerá a los socios de honor del colectivo. Este año la asociación destacará al presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez; al presidente de la Fundación Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto; a la alcaldesa del Ayuntamiento de Toro, Ángeles Medina; a Sarcoma Challenge “El camino de Raquel”; a los ayuntamientos de La Bóveda de Toro, Fuentelapeña y El Pego; al grupo Alegría Flamenca de Zamora; a Alejandra Matías, María José Iglesias, Beatriz Corral, Rocío Ledesma; y a la joyería Espa-Quarz, de O Carballiño (Ourense).