Toro impulsa la edificación de viviendas protegidas: aprobada la cesión de un solar a Somacyl

El Ayuntamiento ha aprobado este miércoles en pleno la cesión gratuita de un solar situado en la calle Judería a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) para la construcción de viviendas públicas protegidas.

La adquisición de los terrenos fue ratificada por el Ayuntamiento a finales de octubre y, una vez formalizada, en la sesión plenaria extraordinaria celebrada este miércoles se ha dado un paso en la consecución del proyecto al aprobarse la cesión de los terrenos, a Somacyl, en los que está previsto construir alrededor de 37 viviendas públicas.

Según el acuerdo adoptado por el pleno, el solar objeto de cesión, con una superficie que supera los 2.100 metros cuadrados, revertirá de forma automática al patrimonio del Ayuntamiento, si no es destinado al uso previsto en el plazo máximo de cinco años.

Una vez aprobada la cesión de la parcela, el expediente se somete ahora a información pública durante un plazo de 20 días para que los interesados presenten las alegaciones que estimen pertinentes.

A la izquierda, solar adquirido por el Ayuntamiento cuya cesión a Somacyl ha sido aprobada en pleno. / M. J. C.

Durante el debate de la cesión de la parcela, el portavoz del PP, Rafael González, justificó la abstención de su grupo en que el expediente, desde el punto de vista jurídico, “es una traza”, al margen de "estar incompleto".

Por los motivos expuestos, para el portavoz popular, la aprobación inicial de la cesión de la parcela “es nula de pleno derecho”, lo que podría provocar que, si se presentan alegaciones durante el periodo de exposición pública, “haya que retrotraer todas las actuaciones”, por lo que instó al equipo de Gobierno a retirar el asunto del orden del día del pleno y a que el expediente, una vez completado, se someta de nuevo al dictamen de una comisión informativa.

González también insinuó en su intervención que el celebrado este miércoles es el último pleno que presidirá la actual alcaldesa, Ángeles Medina, que en breve será relevada en el cargo por el socialista Carlos Rodríguez, de ahí la “prisa” por aprobar y “firmar” la cesión de los terrenos, a pesar de que “se estén incumpliendo las normas” que, en su opinión, establece el planeamiento urbanístico de Toro.

Reiteró el portavoz popular que “la firma y la foto no nos importa a ninguno” porque lo realmente importante es que en el solar se puedan edificar viviendas de protección oficial, proyecto del que se beneficiará la ciudad en su conjunto. Además, anunció que la Junta ha adquirido recientemente otro solar en la calle Concordia de Toro para la construcción de viviendas de protección oficial, lo que permitirá ampliar la oferta inmobiliaria en la ciudad.

En respuesta a las consideraciones del portavoz popular, la alcaldesa le instó a leerse el informe de la secretaria municipal, además aclaró que antes de adquirir el solar de la calle Judería se estudiaron otras opciones, aunque el precio de otras cinco parcelas que el Ayuntamiento barajó era el doble del que ha desembolsado para adquirir los terrenos que serán cedidos a Somacyl.

Además, instó a González a presentar alegaciones durante el plazo de exposición pública que se prolongará durante 20 días si considera que el expediente está incompleto o que no se ajusta a derecho.

Calendario fiscal

Por otra parte, el pleno aprobó el calendario fiscal para el presente ejercicio y un reconocimiento extrajudicial de crédito. Durante la sesión plenaria también fueron aprobadas dos solicitudes de bonificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y la tasa de licencia urbanística formuladas por dos empresas del sector de la energía solar, mientras que una tercera fue desestimada, ya que el domicilio fiscal de la industria no radica en Toro.

Del mismo modo, fueron aprobadas varias solicitudes de bonificación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana por transmisión mortis causa.

En la sesión plenaria de carácter extraordinario celebrada este miércoles en el Ayuntamiento de Toro también se llevó a cabo el sorteo de los miembros integrantes de las once mesas, en las que el 15 de marzo los toresanos podrán ejercer su derecho a voto con motivo de las elecciones a las Cortes de Castilla y León.