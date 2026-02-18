Toro despide el carnaval al calor del fuego con el entierro de la sardina

Tras unos intensos días de fiesta en los que los carnavaleros han dado rienda suelta a su imaginación luciendo originales disfraces en los desfiles, representando las parodias, entonando las coplas o participando en las tradicionales bodas, Toro ha despedido este miércoles sus antruejos con el entierro de la sardina.

La alegría y el bullicio de los últimos días que en los últimos días se ha respirado en cada rincón de la ciudad dio paso a una tristeza contenida por tener que despedir a Don Carnal y regresar a la rutina cotidiana.

GALERÍA | Toro cierra su carnaval con el entierro de la sardina / M. J. Cachazo

Como cada Miércoles de Ceniza, Toro ha revivido la última jornada de los carnavales, en la que el cortejo fúnebre, al ritmo de la charanga "El Flow", recorrió las calles de la ciudad, comitiva de la que también formaron parte varios niños que portaron a hombros tres pequeñas sardinas, así como una vistosa carroza desde la que el falso obispo, encarnado por Josué Bermejo, repartió bendiciones.

Un año más, el grupo "Rurro Teatro" fue el encargado de clausurar los carnavales, cierre festivo que brilló con luz propia gracias al espectáculo pirotécnico que iluminó el paso del cortejo fúnebre.

Ya en la Plaza Mayor, las sardinas que desfilaron por las calles de Toro fueron depositadas en el centro de la plaza de la Glorieta para ser incineradas.

El fuego devoró en pocos minutos las sardinas y redujo a cenizas el sentimiento carnavalero, que volverá a avivarse dentro de un año cuando los toresanos volverá a exhibir su ingenio y su inagotable imaginación a la hora de dar forma a nuevas ideas.

En la amarga despedida de Don Carnal los asistentes fueron consolados con el tradicional reparto de sardinas gracias al bar "Imperial" y al estando "J&S".

El pescado fue maridado con vino de la Denominación de Origen aportado por Covitoro, para que el regusto festivo permanezca en el corazón de los toresanos, que tienen doce meses por delante para afinar su ingenio con el que, sin duda, volverán a deslumbrar en los antruejos del próximo año.