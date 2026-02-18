ProCulto analiza en Toro "El mundo en que vivimos" con un ciclo de conferencias

La asociación para la Promoción de la Cultura en la comarca de Toro (ProCulTo) ha organizado una nueva edición del ciclo de conferencias "El mundo en que vivimos", en el que en años anteriores han participado especialistas en Geopolítica, Sociología y Política española, que han tratado temas tanto relativos a España como globales.

Para la nueva edición del ciclo, la asociación ha programado dos conferencias que especialistas impartirán el jueves y el viernes, a partir de las 19.00 horas, en el salón de actos de la Casa Municipal de Cultura de Toro, con entrada libre.

La primera charla, que lleva por título "Nuevo orden social y amenazas ante un futuro incierto" será impartida este jueves 19 de febrero por Santiago Álvarez Cantalapiedra, Doctor en Economía Internacional por la Universidad Complutense de Madrid y Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Valladolid.

Además, en la actualidad es el director de FUHEM Ecosocial y de la revista "Papeles de relaciones ecosociales y cambio global". Álvarez Cantalapiedra también es miembro del consejo editor de la colección de libros “Economía Crítica & Ecologismo Social” y de la nueva colección “Economía Inclusiva”, así como del consejo de redacción de la Revista de Economía Crítica.

Cartel promocional del ciclo de conferencias organizado por ProCulTo / Cedida

En la actualidad trabaja como profesor visitante en la Universidad de Cuenca (Ecuador) y docente del Máster en Humanidades Ecológicas, Sustentabilidad y Transición Ecosocial (MHESTE) de la Universidad Autónoma de Madrid. Su último libro es "La gran Encrucijada. Crisis eocosocial y cambio de paradigma".

Durante su ponencia, Álvarez Cantalapiedra planteará los cambios, tanto en el nuevo orden internacional como en el plano interno, con el trasfondo de la crisis ecosocial.

El ciclo proseguirá el viernes 20 de febrero con la conferencia "La Unión Europea en la actualidad: encrucijada y retos en el siglo XXI", que será impartida por Guillermo Ángel Pérez Sánchez, Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Valladolid, en la que también es miembro del Instituto Universitario de Estudios Europeos. .

El ponente ha realizado diferentes investigaciones sobre la historia reciente de los países del Este y de la antigua Unión Soviética en distintos centros europeos, que ha plasmado en varios libros.

La conferencia que impartirá en Toro versará sobre la situación geopolítica de la Unión Europea en el momento actual y en los próximos años.