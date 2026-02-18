Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
¿Cómo saber si te ha tocado mesa electoral en Zamora?ACTUALIZACIÓN | El Duero: de alerta roja a naranjaObras puente de piedra de ZamoraFinal del Campeonato de España de Galgos
instagramlinkedin

Cambios en la dirección de Azucarera: Juan Luis Rivero deja el cargo de consejero delegado

Pablo Puerta asume el cargo tras un "ajuste estratégico" para alinear el liderazgo de la compañía con un nuevo modelo de negocio

Fábrica de la empresa Azucarera en Toro

Fábrica de la empresa Azucarera en Toro / Archivo

Azucarera, propietaria de una planta remolachera en Toro, ha anunciado este miércoles que Juan Luis Rivero, actual consejero delegado, dejará la compañía el próximo 27 de febrero. La decisión forma parte de un ajuste estratégico destinado a alinear el liderazgo de Azucarera con el nuevo modelo de negocio y las necesidades futuras.

Desde que asumió el cargo de consejero delegado en 2010, Rivero "ha conducido con solvencia Azucarera a lo largo de numerosos cambios".

La empresa también ha destacado que "su compromiso, resiliencia y apoyo incondicional al negocio son profundamente apreciados. El equipo fuerte y cohesionado que conforma hoy la organización, así como los valores que comparten, son un reflejo de la cultura que ha construido en este tiempo".

Por los motivos expuestos, Azucarera ha reconocido y agradecido públicamente a Rivero su dedicación y sus contribuciones durante su etapa de liderazgo.

Pablo Puerta, nuevo consejero delegado de Azucarera.

Pablo Puerta, nuevo consejero delegado de Azucarera. / Cedida

Rivero será relevado en el cargo de consejero delegado por Pablo Puerta, ingeniero Industrial que ha desarrollado la mayor parte de su carrera en puestos de gestión operativa en Azucarera. Recientemente, en el Reino Unido, ha ocupado el puesto de director de cadena de suministro en British Sugar.

Noticias relacionadas y más

La compañía confía en que el amplio conocimiento del negocio por parte de Puerta contribuya a "asegurar la continuidad" y a liderar Azucarera en una nueva etapa de optimización y eficiencia, centrada en construir una organización más sólida e impulsar un crecimiento sostenible, ofreciendo valor a sus clientes, socios y grupos de interés.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents