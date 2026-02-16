Toro se rinde al inagotable ingenio de su cantera carnavalera

Los niños han vuelto a demostrar este lunes en el desfile infantil de disfraces que, a pesar de su corta edad, han interiorizado a la perfección la esencia del carnaval de Toro y que defenderán a ultranza un legado festivo del que, cada año, se sienten más protagonistas.

Muchos de los niños que participaron en el desfile disfrutan desde que eran bebés del carnaval, fiesta que alimentan cada año con originales disfraces.

Y es que el ingenio de los toresanos a la hora de confeccionar los disfraces es una de las marcas de identidad de los antruejos, a la que hay que sumar el talento innato de los carnavaleros, que los más pequeños han heredado a la hora de interpretar su papel.

GALERÍA | Derroche de imaginación en el carnaval de Toro / M. J. Cachazo

Las numerosas personas que que siguieron en las calles de Toro el desfile infantil pudieron admirar la originalidad de disfraces que los pequeños recrearon a la perfección como las pastas de la marca "Reglero", unos deliciosos espaguetis, churros o conservas en lata.

Personajes históricos de Toro cobraron vida convertidos en Funkos durante el desfile, en el que también participaron protagonistas de cuentos infantiles como los tres cerditos y el lobo, Cenicienta, los soldaditos de plomo o las villanas y princesas de Disney.

Otros participantes optaron por disfraces relacionados con el mundo animal y vegetal como las abejas con los apicultores, pequeños insectos, setas, flores o coloridos elefantes.

El público también probó suerte en un animado bingo, admiró los disfraces de piezas de Lego o de los personajes de la Pantera Rosa y disfrutó con el brillante espectáculo ofrecido por el ejército de Mulán, entre otras muchas y originales propuestas carnavaleras.