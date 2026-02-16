Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reconocidos artistas inspiran el concurso de imitaciones del carnaval de Toro

Los participantes en el certamen hacen vibrar al público con sus coreografías y con la interpretación de conocidas canciones

Reconocidos artistas inspiran el concurso de imitaciones | M. J. C.

M. J. Cachazo

El concurso de imitaciones musicales se ha consolidado como una cita festiva ineludible para los aficionados al carnaval de Toro.

La carpa municipal acogió ayer el certamen, en el que, de forma individual, por parejas o en grupo, los toresanos imitaron a reconocidos artistas y, en algunos casos, entonaron las canciones elegidas en riguroso directo.

