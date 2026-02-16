Los efectos de las plantas de biogás, a debate en el Teatro de Toro

El Teatro Fundos Latorre acogerá el viernes 20 de febrero una charla coloquio sobre los efectos de las plantas de biogás. En el debate participarán Natividad Pérez García, alcaldesa de Balsa de Ves en Albacete, y Jenaro Leal García, licenciado en Ciencias Ambientales y presidente de la Federación de asociaciones "Zamora en pie".

La charla tendrá lugar a las 19.30 horas con entrada libre al Teatro Fundos Latorre. Durante el coloquio, los ponentes expondrán su experiencia y sus conocimientos sobre el funcionamiento de las plantas de biogás y de sus efectos.

"Zamora en pie" ha instado a los vecinos de Toro y de otras localidades de la provincia en las que están proyectadas plantas de biogás a que acudan al evento, en el que podrán plantear dudas y conocer cómo se convive en la práctica con este tipo de industria, más allá de las informaciones divulgadas por las empresas promotoras.n