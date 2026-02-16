Desfile infantil de carnaval en Toro: estos son los premios a la originalidad sin límites

Aunque todos los participantes en el desfile infantil del carnaval de Toro merecieron un premio por su entrega, esfuerzo e inestimable aportación a la fiesta, pequeños detalles decidieron el reparto de los diferentes galardones.

Un año más, el jurado no lo tuvo fácil a la hora de elegir a los ganadores en las diferentes categorías por la originalidad de los disfraces, la interpretación que los pequeños realizaron a la perfección de su papel y por el ingenio inagotable de aquellos familiares que se encargan de idear y confeccionar los trajes.

Finalmente y tras una reñida deliberación, el jurado decidió otorgar el primer premio de la categoría de grupos a los "Funkos", que recrearon a la perfección a personajes históricos de Toro.

El segundo premio fue concedido a la churrería "La Toresana", mientras que el tercero fue recogido por los "Gatos con botas cermeños". En la categoría de grupos los dos accésits fueron concedidos a los espaguetis y a las conservas toresanas.

Parejas

Tampoco fue sencillo designar a los ganadores de la categoría de parejas, aunque finalmente el primero fue concedido al sol y la luna.

Con el segundo premio fue recompensada la originalidad del disfraz de flores, mientras que el tercero fue otorgado a la pareja que desfiló con un traje artesanal de setas. Con los dos accésits fueron reconocidas la pareja de botones del Hotel Juan II y la que recreó los "Recuerdos de Botín".

Disfraces individuales

En la categoría de disfraces individuales, la "Chispita marciana" fue reconocida con el primer premio, mientras que el segundo fue concedido al disfraz de "Monster Truck" y la diosa "Shiva" recibió el tercero. Los dos accésits individuales fueron concedidos a Cenicienta y al pollito recién nacido.

La entrega de los distintos premios tuvo lugar en la carpa municipal instalada en la plaza de La Glorieta una vez concluido el desfile, espacio en el que los más pequeños pudieron disfrutar de la disco movida ofrecida por “Devil’s Sound”, que compartieron con sus personajes preferidos de Disney.

El espectáculo musical puso el broche de oro a un desfile infantil inolvidable con el que los niños demostraron que piden paso y que son el futuro del carnaval de Toro.