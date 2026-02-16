Nueva crecida del Duero en Toro: tres carreteras próximas al cauce permanecen cortadas

Tres carreteras próximas al cauce del río Duero a su paso por Toro permanecen cortadas al tráfico este lunes para evitar posibles incidentes.

El Ayuntamiento ha confirmado que por la crecida del río y de sus afluentes se mantiene la prohibición de circular por la ZA-633, que conecta el "puente nuevo" con la carretera de Salamanca, vía que ha sido cortada a la altura de la pradera del Cristo de las Batallas.

Del mismo modo, no está permitido circular en la desviación hacia la zona en la que está enclavada la bodega Divina Proporción, a la que se puede acceder por un camino alternativo.

Otra de las carreteras afectadas por la crecida del río es la que conecta la Granja Florencia con Monte la Reina, por la que desde hace días no se permite la circulación de vehículos.

El agua anega uno de los caminos próximos a la pradera del Cristo de las Batallas- / Cedida

Por otra parte, el Ayuntamiento ha anunciado que la carretera CL-602, en el tramo que une el Puente de Hierro con el monolito dedicado a la Batalla de Toro, podría cortarse al tráfico en breve por el desbordamiento del río.

No obstante, ante la presencia de una "pequeña lámina de agua en la calzada" se ha decidido cortar el tránsito peatonal en el Puente de Hierro, en el que también se ha procedido a señalizar la vía para que los vehículos circulen a una velocidad reducida.

La carretera que ha sido reabierta al tráfico es la N-122, aunque se recomienda a los conductores circular con precaución.

El Ayuntamiento ha reiterado el llamamiento a la precaución de los ciudadanos, a los que también pide que eviten desplazamientos innecesarios por las zonas afectadas, en las que Guardia Civil, Conservación de Carreteras y la agrupación municipal de Protección Civil siguen vigilando para minimizar riesgos.

Según los últimos datos recabados por la CHD, que mantiene activado el nivel rojo de alarma, el caudal del río Duero a su paso por Toro alcanza ya los 1.386 metros cúbicos por segundo y una altura de 6,53 metros y la tendencia de la crecida es ascendente.