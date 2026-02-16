Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La AECC de Toro entrega los premios del concurso de dibujo sobre el cáncer infantil

Alumnos de colegios de la ciudad se vuelcan con la iniciativa, que pretende sensibilizar a los más pequeños sobre la enfermedad

Voluntarias de la AECC con las ganadoras del concurso de dibujo infantil. / M. J. C.

La Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) ha entregado este lunes los premios del concurso de dibujo organizado con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil.

Los pequeños artistas de Toro se han volcado con la iniciativa, que ha servido para sensibilizar a los niños sobre la enfermedad y visibilizar la campaña centrada en los pequeños hospitalizados que reciben tratamiento.

Alumnos de tres colegios de la ciudad, Magdalena Ulloa, Amor de Dios y Virgen del Canto, han participado en el certamen, al que se presentaron alrededor más de 60 trabajos, de los que parte se han expuesto en la sede de la AECC de Toro para impregnar el local de "color y esperanza" y en solidaridad con aquellos niños que padecen la enfermedad.

Voluntarias de la AECC han sido las encargadas de entregar este lunes los premios del concurso, vales canjeables por material escolar en la librería "Siris" de Toro.

La Junta Provincial de la AECC ha sido la encargada de elegir los dibujos más originales de todos los presentados al concurso en dos categorías.

Aunque no ha sido sencillo elegir los mejores trabajos, finalmente los premios del certamen han sido entregados a Raya Askari, Mayra Durán, Cathe Pérez y Carolina Valle.

