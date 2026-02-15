Toro venera la reliquia de San Valentín e implora amor y protección

La Colegiata de Toro se ha convertido este fin de semana en el punto de encuentro de los fieles devotos de San Valentín que quisieron admirar la reliquia del patrono de los enamorados que custodia el templo.

En una de las naves laterales de la Colegiata, toresanos y visitantes pudieron implorar protección y amor a San Valentín, que no solo es el patrón de los enamorados, ya que su intersección también es invocada por aquellos que padecen dolencias como dolores de cabeza, jaquecas o migrañas.

Enmarcada en una caja ovalada de plata, la reliquia fue exhibida en la Colegiata, en la que también este domingo se ofició la misa de San Valentín.

Feligreses asisten a la misa de San Valentín oficiada en la Colegiata. / M. J. C.

El templo toresano custodia el cráneo del santo patrón de los enamorados desde el siglo XVI. La reliquia de San Valentín recaló en Toro después de que el nuncio de Pablo III concediera al capellán del emperador Carlos I, Diego Enríquez, licencia para que fuera custodiada en el templo toresano, aunque también autorizó diversas indulgencias para los fieles que visitaran los restos.

Fue en el año 1682 cuando el canónigo de la Colegiata de Toro, Valentín Tejederas, consiguió que el Papa Inocencio XI concediera indulgencia plenaria cada siete años a todos los fieles que visitaran la capilla del santo y veneraran su reliquia.