Toro venera la reliquia de San Valentín e implora amor y protección
La Colegiata custodia desde el siglo XVI parte del cráneo del patrono de los enamorados
La Colegiata de Toro se ha convertido este fin de semana en el punto de encuentro de los fieles devotos de San Valentín que quisieron admirar la reliquia del patrono de los enamorados que custodia el templo.
En una de las naves laterales de la Colegiata, toresanos y visitantes pudieron implorar protección y amor a San Valentín, que no solo es el patrón de los enamorados, ya que su intersección también es invocada por aquellos que padecen dolencias como dolores de cabeza, jaquecas o migrañas.
Enmarcada en una caja ovalada de plata, la reliquia fue exhibida en la Colegiata, en la que también este domingo se ofició la misa de San Valentín.
El templo toresano custodia el cráneo del santo patrón de los enamorados desde el siglo XVI. La reliquia de San Valentín recaló en Toro después de que el nuncio de Pablo III concediera al capellán del emperador Carlos I, Diego Enríquez, licencia para que fuera custodiada en el templo toresano, aunque también autorizó diversas indulgencias para los fieles que visitaran los restos.
Fue en el año 1682 cuando el canónigo de la Colegiata de Toro, Valentín Tejederas, consiguió que el Papa Inocencio XI concediera indulgencia plenaria cada siete años a todos los fieles que visitaran la capilla del santo y veneraran su reliquia.
Suscríbete para seguir leyendo
- El desbordamiento del Duero interrumpe el tráfico en la N-122: la Guardia Civil corta la carretera
- Reabierto el paso en la N-122, aunque con precaución
- Una tienda de informática sufre un robo en Toro
- El 'sangrado' de pozos: una antigua práctica para frenar las filtraciones de agua a bodegas de Toro
- La crecida del río Duero en Toro obliga a cerrar al tráfico nuevas zonas
- Toro activa la alerta roja ante el riesgo inminente de desbordamiento del Duero
- El segundo premio de la Lotería Nacional de este sábado ha tocado en Toro
- Ahora Decide denuncia el estado de la carretera N-122 entre Zamora y Toro