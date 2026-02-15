Toro derrocha talento para la parodia en sus carnavales

Si por algo se caracteriza el carnaval de Toro es por el buen humor y el inagotable ingenio de los toresanos, matices que en días tan señalados como el Domingo Gordo el público puede apreciar en la Plaza Mayor durante el concurso de parodias.

A pie de calle y sin reparos, los toresanos han escenificado en el corazón de la ciudad los divertidos montajes que han ensayado con ilusión en los últimos meses para ofrecer un brillante espectáculo que, además, se ha consolidado como un importante reclamo turístico, ya que cada año atrae a más visitantes.

Y es que la Plaza Mayor se convierte cada Domingo Gordo en un escenario de teatro al aire libre en el que cada grupo ocupa su habitual rincón para representar unas parodias con las que provocan la sonrisa e interactúan con un público entregado, que recompensa el esfuerzo de los participantes con sonoros aplausos.

Y es que, cada una de las parodias que los toresanos ponen en escena se convierte en un inolvidable espectáculo, en el que sus protagonistas demuestran su talento escénico y que el carnaval corre por sus venas.

Durante el recorrido por la Plaza Mayor y su entorno, toresanos y visitantes mostraron abiertamente su admiración por el ingenio de los participantes en uno de los concursos más divertidos de los antruejos toresanos. Uno de los montajes que más carcajadas provocó fue el del mercadillo con "pares sueltos" o con grandes ofertas en diferentes artículos.

El público también disfrutó con la representación a pie de calle de una clase de spinning en la que los participantes pedalearon y compartieron su afición con varias personas del público.

A engrandecer el espectáculo también contribuyeron los grupos que pusieron en escena los montajes del comercio de pollos asados de Toro "Paco", un corral de ovejas o el psiquiátrico "El desguace".

El concurso de parodias también propició el reencuentro del rey Felipe con sus súbditos y que, junto a la reina Letizia, y la infanta Leonor compareció ante el público con el que los miembros de la Casa Real compartieron un emotivo discurso.

En definitiva, en el recorrido por la Plaza Mayor y su entorno toresanos y visitantes compartieron la esencia propia de un concurso que, por méritos propios, forma parte de la historia del carnaval de Toro.