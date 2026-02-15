Las murgas de Toro afinan el carnaval con sus irónicas coplas

El concurso de coplas es, sin duda, uno de los espectáculos más esperados del carnaval de Toro, en el que los grupos y murgas interpretan composiciones con las que, en clave de humor, repasan la actualidad a todos los niveles.

El público abarrotó un año más el Teatro Fundos Latorre en el que los siete participantes inscritos ofrecieron un inolvidable espectáculo aderezado con mordaces críticas, ironía y grandes dosis de humor.

La mayor competencia obligó a los grupos y murgas a desplegar sobre el escenario su talento innato a la hora de representar sus montajes y entonar sus coplas para provocar la sonrisa y las carcajadas del público.

La murga D'Family presenta su espectáculo al público. / M.J. C.

Abrió el espectáculo la murga “Las Marujas”, cuyas integrantes volvieron a demostrar que el carnaval corre por sus venas y que cada año afinan más sus mordaces críticas dirigidas a sus maridos y otros temas de actualidad.

Acto seguido, tuvo lugar el reencuentro con el público de Virgilio Gitrama "Vichy", que reencarnado en el "Conde de Requena" interpretó sus coplas y "bobadorras" con las que rindió un homenaje póstumo a su amigo y compañero insaparable durante el carnaval, Paco Bielva.

Vichy, segundo por la izquierda, con sus músicos interpreta sus coplas. / M. J. C.

La murga "D’Family" confirió protagonismo a su cantera y los más pequeños demostraron que piden paso y que el futuro del carnaval de Toro está asegurado.

Durante el concurso, presentado por Cristina Oliveros, el público también disfrutó con la actuación estelar de una de las murgas que ha irrumpido con más fuerza en los últimos años y que se ha consolidado como un referente carnavalero convertida este año en el ejército de los “Fuleros-Dindoneros”.

Otro de los momentos especiales del concurso fue la actuación del grupo "Telares" que, tras alzarse con el primer premio el pasado año, se enfrentaba a una presión añadida, de la que se liberó nada más pisar el escenario y demostró que tiene mucho que aportar al carnaval con sus brindis por la ciudad en el marco de la Feria del Vino de Toro, su puesta en escena, su hilarante humor y la calidad de sus coplas.

Los integrantes de "Telares" recrean la Feria del Vino de Toro durante su espectáculo. / M. J. C.

Desde la capital zamorana recaló en Toro la murga "Los pobladores", que demostró ante el público sus ganas de sentirse partícipe del carnaval por excelencia en la provincia, el que cada año se celebra en la ciudad.

La incombustible murga “Los peseteros” cerró el grandioso espectáculo del concurso de coplas en el que la diana de las críticas volvieron a ser los políticos o problemas de la ciudad como una Plaza Mayor sin vida, los baches de las calles o la despoblación, entre otros.