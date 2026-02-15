Las incombustibles "Domingueras" aportan ritmo y humor al carnaval de Toro

El grupo "Las Domingueras" se ha reencontrado este Domingo Gordo con su público más fiel en las calles de Toro, en las que volvió a demostrar que sus integrantes pueden bailar al ritmo de cualquier coreografía.

Como en cada edición festiva, "Las Domingueras" se disfrazaron con atuendos femeninos y dieron rienda suelta a su ritmo y su talento para el baile en la coreografía ideada por Silvia García.

El público disfruta de la actuación ofrecida por "Las Domingueras" en Toro. / M. J. C.

Alentados por el incombustible Antonio Abad, los integrantes del grupo carnavalero realizaron diversas paradas a lo largo del recorrido para compartir con el público el número de baile que han ensayado durante los últimos meses con la única intención de hacer pasar un buen rato a toresanos y visitantes.

Con el paso del tiempo, "Las Domingueras" han logrado convertirse en un referente del carnaval toresano al que este año se han incorporado cuatro nuevos miembros para asegurar el futuro del grupo.