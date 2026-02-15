Hermanados por el carnaval: las murgas de Toro comparten su pasión festiva

Las murgas y grupos de Toro son el motor de las fiestas de carnaval. Y para reforzar la relación de hermandad entre sus integrantes, la concejalía de Festejos programó para el Domingo Gordo una concentración que, este año, sí pudo celebrarse en la plaza de la Colegiata, después de que en la anterior edición festiva tuviera que trasladarse a la carpa municipal por la adversa meteorología.

Los integrantes de cada una de las murgas acudieron al encuentro carnavalero ataviados con los disfraces ideados para la presente edición festiva, que lucieron con orgullo, al sentirse un pilar fundamental de los antruejos.

La música de las charangas amenizó la concentración, en la que los integrantes de murgas y grupos brindaron con vino de Toro por el futuro del carnaval.

En una fotografía que ya quedará para el recuerdo, los miembros de "Los peseteros", "Las Marujas", "D'Family", "Fuleros-Dindoneros" y "Telares" inmortalizaron a los pies de la Colegiata un reencuentro que sirvió para afianzar aún más su relación carnavalera.

Una vez concluida la concentración, las murgas desfilaron por las calles de la ciudad y contagiaron su espíritu festivo a las personas que se congregaron en Toro para disfrutar de sus carnavales, declarados de Interés Turístico Regional.