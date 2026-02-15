Fallece una mujer y dos varones resultan heridos en un accidente en Toro

Un accidente de tráfico registrado la pasada madrugada en el barrio de Tagarabuena se ha saldado con una mujer de 38 años fallecida y dos varones heridos.

La Sala de Operaciones del 1 1 2 de Castilla y León recibió un aviso, a las 4.48 horas, sobre un siniestro vial ocurrido en Tagarabuena, en el entorno de la iglesia del barrio toresano.

El alertante comunicó también que, como consecuencia del accidente, tres personas se encontraban heridas y que dos de ellas estaban inconscientes.

De inmediato, se trasladó el aviso a la Policía Local y a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora, aunque también se movilizaron medios de Emergencias sanitarias del Sacyl.

Hasta Tagarabuena se desplazaron profesionales sanitarios del centro de salud de Toro y una UVI móvil que, en el lugar del siniestro, tan solo pudieron confirmar el fallecimiento de una mujer de 38 años de edad.

Los otros dos heridos en el accidente, dos varones de 19 y 20 años, fueron trasladados de inmediato al complejo asistencial de Zamora.