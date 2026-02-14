Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Villalube revive el Antruejo

Unos 200 participantes y más de 300 personas disfrutaron de las propuestas temáticas para proteger el carnaval rural

El Antruejo de Espigas recorre las calles de Villalube

El Antruejo de Espigas recorre las calles de Villalube

El Antruejo de Espigas recorre las calles de Villalube / Cedida

E. V.

Villalube

El antruejo pervive en el medio rural zamorano gracias a la celebración de la XII edición organizada por la Federación de asociaciones "Espigas" de Campos, Pan y Norte-Duero. Este año, unos 200 participantes se concentraban en Villalube para festejar el carnaval rural haciendo gala de los atuendos y disfraces más originales.

Difícil adivinar "quién es quién" en una cita que reunió a asociaciones procedentes de Moreruela de los Infanzones, Piedrahita de Castro, Villalba y Manganeses de la Lampreana, además de los "Vecinos de Villalube" en calidad de anfitriones. Fueron ellos quienes hicieron el guiño reivindicativo en apoyo a los profesionales de la ganadería y la agricultura que mantienen vivos a los pueblos.

Flores, astros, astronautas y "niños crecidos" en su Primera Comunión completaron las propuestas en una tarde que cumplió con los pronósticos y superó las previsiones climatológicas.

Vecinos y curiosos se sumaron al pasacalles que culminaba en el salón social para escuchar las presentaciones, discursos y un sentido pregón que daba paso a la interpretación de las Murgas. En total, más de cuatro horas de celebración para revivir el Antruejo.

Una jornada de convivencia que contó con la presencia de a diputada por la comarca de Toro y de Asistencia a Municipios, Natalia Ucero, y de la técnico de comunicación de Caja Rural de Zamora, Laura Huertos.

