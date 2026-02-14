Villalube revive el Antruejo
Unos 200 participantes y más de 300 personas disfrutaron de las propuestas temáticas para proteger el carnaval rural
E. V.
El antruejo pervive en el medio rural zamorano gracias a la celebración de la XII edición organizada por la Federación de asociaciones "Espigas" de Campos, Pan y Norte-Duero. Este año, unos 200 participantes se concentraban en Villalube para festejar el carnaval rural haciendo gala de los atuendos y disfraces más originales.
Difícil adivinar "quién es quién" en una cita que reunió a asociaciones procedentes de Moreruela de los Infanzones, Piedrahita de Castro, Villalba y Manganeses de la Lampreana, además de los "Vecinos de Villalube" en calidad de anfitriones. Fueron ellos quienes hicieron el guiño reivindicativo en apoyo a los profesionales de la ganadería y la agricultura que mantienen vivos a los pueblos.
Flores, astros, astronautas y "niños crecidos" en su Primera Comunión completaron las propuestas en una tarde que cumplió con los pronósticos y superó las previsiones climatológicas.
Vecinos y curiosos se sumaron al pasacalles que culminaba en el salón social para escuchar las presentaciones, discursos y un sentido pregón que daba paso a la interpretación de las Murgas. En total, más de cuatro horas de celebración para revivir el Antruejo.
Una jornada de convivencia que contó con la presencia de a diputada por la comarca de Toro y de Asistencia a Municipios, Natalia Ucero, y de la técnico de comunicación de Caja Rural de Zamora, Laura Huertos.
