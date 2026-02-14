Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta en Zamora por el caudal del DueroNuevo aviso amarillo en SanabriaHomenaje a los vecinos de AlisteLa Esperanza en el atrio el Jueves Santo
instagramlinkedin

Reabierto el paso en la N-122, aunque con precaución

Queda reabierto el paso en la N-122 tras el corte provocado ayer por la inundación del carril derecho de la calzada

Cortada la N-122 a la altura de Toro por el desbordamiento del Duero

Cortada la N-122 a la altura de Toro por el desbordamiento del Duero

Cedida

Oliva Conde

Se reabre el paso en la N-122 tras los cortes provocados a la altura de Toro a causa de las inundaciones, provocadas por el temporal. En este momento, el estado de la carretera es transitable, aunque con precaución.

El desbordamiento del Duero provocó ayer en Toro el corte en el carril derecho de la N-122, en dirección hacia San Martín del Pedroso. El corte se producía a causa del desbordamiento de río, que hizo que, por motivos de seguridad, se tomara ayer esta decisión, según informaba el Ayuntamiento de Toro. También se recomendaba a la población evitar desplazamientos innecesarios y permanecer atentos en todo momento a la señalización vial.

Noticias relacionadas y más

Aunque el caudal del río aún no ha recuperado la normalidad, hoy se considera que el paso por la N-122 es transitable siempre que sea con precaución.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents