Reabierto el paso en la N-122, aunque con precaución

Se reabre el paso en la N-122 tras los cortes provocados a la altura de Toro a causa de las inundaciones, provocadas por el temporal. En este momento, el estado de la carretera es transitable, aunque con precaución.

El desbordamiento del Duero provocó ayer en Toro el corte en el carril derecho de la N-122, en dirección hacia San Martín del Pedroso. El corte se producía a causa del desbordamiento de río, que hizo que, por motivos de seguridad, se tomara ayer esta decisión, según informaba el Ayuntamiento de Toro. También se recomendaba a la población evitar desplazamientos innecesarios y permanecer atentos en todo momento a la señalización vial.

Aunque el caudal del río aún no ha recuperado la normalidad, hoy se considera que el paso por la N-122 es transitable siempre que sea con precaución.