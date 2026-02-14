El Duero no da tregua en Toro y rebasa los 1.230 metros cúbicos por segundo

Aunque la ciudad se encuentra inmersa en la celebración de los carnavales, los toresanos no dejan de mirar al río ante el caudal que acumula el Duero por la última crecida y que ha obligado a cortar los accesos al Puente de Piedra, caminos rurales y las carreteras más próximas al cauce para evitar incidentes.

El mirador del Espolón se ha convertido en los últimos días en el punto de encuentro de toresanos y visitantes que no quieren perderse una imagen que quedará grabada en su retina, ya que el desbordamiento del río ha provocado la anegación de la pradera del Cristo de las Batallas, de fincas de recreo y de parcelas de cultivo situadas en la fértil vega de Toro.

El Duero, a su paso por Toro, ha alcanzado este sábado su máximo pico de las crecidas registradas en los últimos días y, según la última actualización del Sistema Integrado de Redes de Control Automáticas (Saih Duero) de la Confederación Hidrográfica, rebasa los 1.230 metros cúbicos por segundo, mientras que el nivel roza los 5,90 metros.

Vista de la crecida del Duero en Toro desde el mirador del Espolón. / M. J. C.

La agrupación municipal de Protección Civil mantiene una constante vigilancia del río Duero, ya que la tendencia es ascendente y el caudal podría incrementarse en las próximas horas.

Además, se mantiene activada la alarma naranja, por lo que desde el Ayuntamiento se recomienda a los ciudadanos que extremen la precaución y que, en todo momento, respeten la prohibición de acceder a caminos, carreteras cortadas y al Puente de Piedra, en cuyo entorno el río discurre aguas abajo hacia la capital zamorana.

Será necesario esperar a un descenso del caudal para evaluar los daños en fincas de recreo y en parcelas cultivadas de remolacha o viñedo que han sido cubiertas por el agua.