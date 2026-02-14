Compromiso con el carnaval de Toro: los novios sellan su enlace en la boda infantil

En los rostros de Pablo García de la Calle y Mónica Moreno Martín se reflejaba cierto nerviosismo al sentirse el centro de las miradas en la entrañable boda infantil de carnaval en Toro.

Y es que los novios del enlace carnavalero eran conscientes de la responsabilidad que entraña poner en valor la llama de la tradición, que los niños de Toro se encargan de avivar en cada edición festiva.

El Ayuntamiento de Toro fue un año más el escenario elegido para sellar el enlace, que este sábado ha reforzado el vínculo de los novios, padrinos e invitados a una fiesta que viven intensamente a pesar de su corta edad.

Para una cita tan especial con la tradición, el novio lució con elegancia capa castellana y pañuelo, mientras que la novia eligió para el enlace un traje tradicional y cubrió su cabeza con una mantilla de color negro.

Los padrinos Nacho Moreno Martín y Amelia Pascual García, junto a otros muchos invitados, fueron testigos de una unión que perdurará para siempre, porque lo que une el carnaval resiste al paso del tiempo.

La concejala de Festejos, María Velasco, fue la encargada de oficiar la ceremonia nupcial, en la que recordó que preservar tradiciones tan arraigadas en Toro como las bodas de carnaval depende, en parte, de plantar la semilla en las nuevas generaciones.

GALERÍA | Toro se engalana para la boda infantil de carnaval / M. J. Cachazo

Del mismo modo, invitó a los toresanos a luchar para que eventos cargados de simbolismo y tan representativos de los antruejos como las bodas no se pierdan, a la vez que animó a los niños a que participen en todas las fiestas que se celebran en Toro.

Ante esta invitación los novios de la boda infantil se comprometieron, ante numerosos testigos, a participar en otros actos del carnaval en futuras ediciones festivas.

Un cariñoso abrazo entre dos amigos selló la unión carnavalera aderezada con las canciones tradicionales interpretadas por el grupo " Tío Babú".

Tras la ceremonia, los novios fueron los protagonistas del "Baile de los palos" y, acto seguido, encabezaron la comitiva acompasada por la charanga "Trotameños", de la que formaron parte los padrinos y los pequeños invitados ataviados a la antigua usanza, junto a los que recorrieron las calles de la ciudad en un emotivo desfile que concluyó en el palacio de los Condes de Requena donde tuvo lugar el baile nupcial.

Acto seguido, los participantes en el enlace regresaron al Ayuntamiento para reponer fuerzas y compartir el convite de boda.