Carnavaleros con pedigrí en Toro: las mascotas se suman a la fiesta

El carnaval de Toro propicia no solo la diversión y dar rienda suelta a la imaginación, ya que también tiene un carácter integrador que facilita la participación de niños, jóvenes y adultos, a los que en la mañana de este sábado se han sumado las queridas mascotas con las que los toresanos comparten su rutina cotidiana.

La carpa municipal instalada en la plaza de La Glorieta fue, un año más, el punto de encuentro de los diez participantes en el concurso presentado por Cristina Oliveros, en el que los animales son los grandes protagonistas y que volvió a evidenciar la creatividad que derrochan los toresanos a la hora de confeccionar y de ingeniar los disfraces que, en el escenario, lucieron las mascotas.

El público congregado en la carpa municipal pudo admirar de cerca los disfraces que lucieron perros y gatos, todos ellos confeccionados de forma artesanal para preservar la esencia de los carnavales toresanos.

Incluso, los toresanos participantes lucieron disfraces complementarios a los creados para sus mascotas con el fin de aportar más autenticidad a uno de los concursos que, con el paso del tiempo, se ha consolidado como una cita ineludible para los amantes de los antruejos toresanos.

La calidad y la originalidad de los disfraces que lucieron las mascotas dificultaron la elección de los ganadores y la concesión de los tres premios del concurso.

Tras su deliberación, el jurado decidió conceder el primer premio, dotado con 60 euros y patrocinado por la clínica veterinaria San Agustín, al montaje ideado por Carmen Rodríguez, que recreó la película "Cómo entrenar a tu dragón" y en el que el papel de protagonistas lo asumieron a la perfección los perros y gatos Eros, Faye, Caramelo y Turrón.

El segundo premio de 60 euros y patronado por la clínica veterinaria José Luis, fue otorgado por el jurado a Elvira Merino y a su perro Brand, que lucieron un original disfraz con el que recrearon a la perfección el momento de la ducha.

El tercer premio fue recogido por un grupo de niños que, en el escenario desfilaron con sus respectivos perros disfrazados de intrépidos buceadores.

El concurso sirvió también para estrechar aún más los lazos de unión entre los toresanos y sus mascotas, con las que compartieron uno de los eventos más entrañables de cuantos se celebran en la ciudad con motivo de sus fiestas de carnaval, declaradas de Interés Turístico Regional por su singularidad y autenticidad.