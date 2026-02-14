“El carnaval no se hereda, se contagia”: el emotivo tributo de unos nietos a su abuelo en Toro

La familia de "los Perinda" ha sido la encargada de dar el pistoletazo de salida al Carnaval de Toro, fiesta declarada de Interés Turístico Regional. Este año, el pregón ha contado con numerosas intervenciones, protagonizadas por doce de los trece nietos de Pedro Motrel Rivas, quienes han querido dedicarle un tributo en reconocimiento a su pasión por la tradición, su manera de vivirla y su empeño por transmitirla entre generaciones.

Marcaban las 21:30 horas en el reloj y los pregoneros: María, Sara, Pablo, Hugo, Marcos, Roberto, Sergio, David, Claudia, Daniel, Pedro y Adriana, con edades de entre ocho y 21 años, comenzaron un discurso cargado de vivencias personales, emoción y un entusiasmo que contagiaba al público las ganas de iniciar la festividad.

La primera intervención corría a cargo de David, quien presentaba al grupo como “una gran familia carnavalera” que, cuando llegan estas fiestas "se transforma".

Marcos recordó los inicios de su abuelo en esta tradición, que comenzó disfrazándose "con lo que había por casa". Pablo detalló cómo, con el paso de los años, Motrel fue impulsando cada vez montajes más ambiciosos junto a familiares y amigos, entre los que despertaron ideas sencillas como "toreros o Don Quijote de la Mancha", hasta elaboraciones de mayor tamaño como "el helicóptero de Playmobil, el gigante Gulliver o el Hombre de la Máscara de Hierro”. Resaltó que su abuelo no les enseñó a disfrazarse, “sino a salir a la calle sin vergüenza".

Claudia también destacó el esfuerzo de sus madres, padres y abuelas, para elaborar los trajes y las carrozas “en cuestión de un mes”, recordando aquellos momentos en los que sus casas se encontraban invadidas por telas, cartón, goma eva, pintura y, sobre todo, mucha imaginación.

Los pregoneros en la carpa municipal / Cedida

Entre risas, anécdotas y complicidades, Roberto no olvidó aquellos imprevistos de última hora, cuando se rompía algún detalle del disfraz, no estaba cosida la capa o se perdía un pendiente. Tampoco faltó el recuerdo de cuando al grupo se le “reventaron las ruedas de la pecera”, mientras subían la Corredera. "¿Os acordáis? Nosotros no mucho, pero a los padres que nos empujaban seguro que no se les ha olvidado".

Hugo explicó que los trajes de sus primos no coincidían porque "hoy vestimos de recuerdos, cada uno de un Carnaval diferente". Además, cada disfraz guardaba un significado simbólico marcado por risas y anécdotas, formando parte de esta historia que continúa alargándose.

María recalcó que "esta familia se apunta a todo". También dedicó unas palabras de agradecimiento a las familias Posada, Lorite y Herrero, así como a Blanca Velasco, Patricia y Emma, "partes fundamentales de nuestro camino". Pedro mencionó el desfile de los más pequeños, destacando la labor de las profesoras y las familias, que siguen sorprendiendo con su creatividad cada año.

Sara subrayó la implicación de los toresanos en esta festividad, recordando el Domingo Gordo del año anterior, en el que la nieve no fue capaz de frenar el espíritu carnavalero. Marcos continuó el pregón con una intervención dedicada a todos los toresanos, para que saliesen a la calle durante estos días de celebración. Especialmente, puso el foco en los más jóvenes, quienes pueden seguir manteniendo las tradiciones, porque "el Carnaval no lo hacen los actos, lo hace la gente”.

Interior de la carpa municipal, en la que se protagonizó el pregón / Cedida

Adriana recordó que este pregón está dedicado a quienes les enseñaron “todo esto", a lo que David nombró "a nuestros padres, y, sobre todo, a nuestro abuelo, que con 82 años no pierde las ganas de salir como si fuera su primer día”. También agradeció a Motrel por demostrarles “que el Carnaval no se hereda, se contagia”. Claudia agradeció la asistencia del público y a cada persona que celebra esta festividad, recordando que mientras "haya un niño disfrazado en Toro”, la tradición seguirá viva. Hugo recordó los días de “Poceta”, las canciones en la furgoneta y las frases que forman parte del imaginario familiar.

Daniel también mostró su agradecimiento al Ayuntamiento, así como a las personas que trabajan para que estas tradiciones sean posibles, llenando las calles de “color, música y alegría”.Sergio recordó que, aunque la programación de Carnaval dura unos días, “en la casa de muchos dura todo el año”. Nombró a su abuela “que, aunque no le gusta salir en esta festividad, siempre nos ha apoyado a todos”

María agradeció a Virgilio “Vichi” Gitrama por haber escrito una copla, recordando los “viejos tiempos” en los que se las dedicaba a su abuelo. A continuación, procedió a entonar esta composición que resaltaba que “Perinda ha sido el motor, la avalancha y el decoro, y un eterno luchador, por el carnaval de Toro”.

Noticias relacionadas

Finalmente, el pregón acabó con una pregunta para el público: “¿Estamos listos para vivir el carnaval como se merece?”. Seguidamente, el pistoletazo de salida acabó coreando el grito de “abuelo, abuelo”.