Ahora Decide denuncia el estado de la carretera N-122 entre Zamora y Toro
"Los tramos que se han arreglado vuelven a tener agujeros peligrosos que pueden fácilmente reventar una rueda", asegura el partido político.
Ahora Decide afirma que es "la novena vez en dos años" que denuncia la situación de la N-122, que comunica Zamora y Toro, uno de los tramos de carretera nacional “más utilizados en la provincia”, que describen como "lleno de baches". El partido político reclama "un arreglo integral”, en lugar del “gasto del bacheo”, una solución que han considerado como un “gasto inútil de recursos”.
La formación asegura que el peor estado de esta carretera se encuentra "en las zonas de curvas y en la recta de Coreses." Asimismo, señalan que "en algunos tramos que se ha echado una fina capa de rodadura para tapar los grandes baches, ya presentan de nuevo agujeros que se van a seguir agrandando con estas lluvias".
El partido político exige “el compromiso de la Subdelegación del Gobierno para realizar un arreglo integral del tramo Zamora-Toro de la N-122 este año”.
