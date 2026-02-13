El temporal provoca el derrumbe de un muro de una casa y de la cubierta de otro edificio en Toro

Las diferentes borrascas que se han sucedido en las últimas semanas no solo han provocado la crecida del río Duero a su paso por Toro, ya que también han ocasionado daños en una vivienda deshabitada situada en la calle Capuchinos y el desplome de un muro de una casa situada entre la Cuesta Empedrada y la del Matadero, que se ha derrumbado sobre otro edificio situado en una cota más baja de la zona.

La concejala de Obras y Urbanismo, Ruth Martín, confirmó que la Policía Local ha precintado en la mañana de este viernes el entorno de una vivienda deshabitada en la calle Capuchinos tras la inspección realizada por el arquitecto municipal, edificio en el que se ha desplomado la cubierta hacia dentro de la construcción como consecuencia de las intensas lluvias registradas en los últimos días y las fuertes rachas de viento.

Por motivos de seguridad, se ha decidido acordonar la zona para evitar que puedan producirse desprendimientos hacia la vía pública y causar daños a peatones y vehículos que circulan por Capuchinos.

Zona en la que se ha registrado el desplome de la tapia de una vivienda. / Cedida

Además, los sucesivos temporales también han provocado el derrumbe del muro del patio de una casa situada entre la Cuesta Empedrada y la del Matadero, escombros que han caído sobre el tejado de otra edificación de la zona situada en una cota inferior.

La aparejadora municipal y la Policía Local han visitado este viernes la vivienda afectada por el derrumbe, que está habitada parte del año y cuyos propietarios tendrán que volver a levantar la tapia.

El desplome del muro podría haber sido provocado por el deslizamiento de tierras como consecuencia de las continuas precipitaciones y del fuerte viento de los últimos días.

Por otra parte, Martín recalcó la importancia de que los dueños “mantengan” las viviendas para evitar posibles hundimientos y derrumbes como los registrados en las últimas horas, a la que vez que precisó que “son los responsables” de la debida conservación de sus propiedades.

En este sentido, la concejala de Obras y Urbanismo recordó que el Ayuntamiento ha promovido recientemente y de forma subsidiaria con una orden de ejecución el derribo de una vivienda en la calle Canto ante la ausencia de propietarios y de herederos, edificio que estaba provocando daños en el vecino colindante.