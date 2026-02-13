Nando Domínguez, dieciséis años enclavados en el misterio de los ovnis

La primera toma de contacto de Fernando “Nando” Domínguez con el universo ufológico surgió una aparente tranquila noche de verano mientras paseaba por Morales de Toro con su abuela. Durante su trayecto se toparon con unas “luces extrañas” en el cielo, que les despertaron en primera instancia, la sospecha de que fuera un ovni. Sin embargo, terminaron descubriendo que se trataba de la proyección de las luces de una discoteca de Toro.

Aunque este episodio tuvo una explicación mundana, lo cierto es que en Nando germinó una semilla de curiosidad que fue creciendo con los años. Esa inquietud se intensificó especialmente en 2010, cuando ese primer toque de atención se convirtió en un aparente mensaje del cielo.

Aquel día, Domínguez volvía de un negocio familiar, también situado en la misma localidad, cuando de repente, ante su vista apareció “una esfera estática plateada que no emitía ni ruido ni vapor”, relata. El acontecimiento ocurrió en pocos segundos, ya que el objeto “se desplazó a una nube y no volvió a salir”, recuerda. Ese instante marcó un antes y un después: el verdadero punto de inflexión. Desde ese entonces, la mirada de Nando se dirige hacia arriba con la lupa puesta sobre un foco en el que aún encuentra muchos misterios por resolver.

El comienzo de su interés por la ufología vino de la mano de numerosas críticas recibidas por sus vecinos. Domínguez comenzó a divulgar sobre estos fenómenos a través de jornadas en Morales de Toro, que no siempre fueron bienvenidas. En uno de los eventos que organizó “metieron un palillo en la cerradura de la puerta para que no pudiera abrir el local. Tuve que llamar al alguacil para que me ayudase”, confiesa.

Años de dedicación más tarde, Domínguez recogió en “Ufología histórica de Zamora” (2022), una colección de historias y sucesos ocurridos en la provincia entre 1950 y 2021. Para ello, se dedicó a rescatar noticias publicadas en medios locales, como también algunos archivos de la Hemeroteca de la Biblioteca de Zamora. El objetivo del autor con esta obra no es convencer a nadie, sino ofrecer información al respecto para que cada uno “pueda sacar sus propias conclusiones”, afirma.

Nando Domínguez muestra su libro. / Cedida

En esta publicación, Nando registra algunos avistamientos en los alrededores de Toro. Especialmente, el escenario se centra en Monte la Reina, donde “unos agricultores observaron, hace unos años, una nave nodriza que desprendía esferas rojas”, pero también tiene constancia de “varias persecuciones de objetos a vehículos que han sido reportados en esta zona”.

Actualmente, Domínguez y su compañero Miguel Ángel Moyano dirigen un equipo de investigación denominado “Kilómetro Ovni”, grupo con el que permanece recopilando historias y organizando distintos eventos. Los miembros se mueven por el impulso de revivir los sucesos en primera persona, por ello se desplazan cada fin de semana por las provincias de Zamora y Valladolid siguiendo “las pistas de avistamientos y en búsqueda de testigos”, añade.

Durante sus expediciones, reúnen herramientas como: telescopios, prismáticos, visores nocturnos, grabadoras, cámaras de vídeo y aplicaciones de teléfono móvil. Esta labor de campo surge en ocasiones gracias al apartado en la página web de Nando dedicado al reporte de casos, en el que las personas interesadas dan a conocer sus historias al grupo de entusiastas.

Evento de "Kilómetro Ovni" celebrado en Trigueros del Valle (Valladolid). / Cedida

El divulgador trasladó, en mayo de 2025, las jornadas ufológicas que comenzó en su pueblo hasta la capital zamorana. Ahora también emprende un nuevo vuelo con la creación de la Asociación de Estudios del Misterio, junto a Hugo Girão y Marina Requejo, otros curiosos de estos fenómenos inexplicados.

Con esta iniciativa, “tenemos más facilidades para acogernos a ayudas que puedan fomentar la creación de eventos y la divulgación cultural”, añade Nando, su presidente. Actualmente se encuentran en búsqueda de nuevos socios, que podrán integrarse a través de una cuota anual de 20 euros.

“La mente es como un paracaídas y sirve de poco si no lo abres”, considera Nando, quien ha decidido extender el suyo para sobrevolar en búsqueda de hallar los enigmas del universo.