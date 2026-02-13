La Diputación adjudica la licitación de las obras del Parque de Bomberos Comarcal de Toro

La Diputación de Zamora ha adjudicado a MERAKI CR, SL, la ejecución de las nuevas infraestructuras de emergencias por un importe de 619.834, 71 euros sin impuestos añadidos. La actuación está financiada por la institución provincial, con cargo al presupuesto general para el ejercicio 2025.

El nuevo planteamiento de los trabajos está previsto que se realice en el transcurso del mes de febrero, a partir del cual se abrirá un plazo de ejecución de nueve meses. Esta actuación será clave para reforzar la seguridad y la capacidad de respuesta ante emergencias en el alfoz toresano. Las instalaciones se ubicarán en la parcela de 1.972 metros cuadrados que albergaba las edificaciones del antiguo matadero.

Según lo planificado, el Parque de Bomberos Comarcal de Toro estará ocupado por una nave en la que cabrán tres camiones grandes de bomberos. A su vez, existirá un edificio administrativo equipado con distintas habitaciones, entre las que se encontrarán dormitorios, cocina, aseos, una sala de juntas y taquillas. También se contempla que serán vehículos nuevos los que se destinen a este centro.