El desbordamiento del Duero interrumpe el tráfico en la N-122: la Guardia Civil corta la carretera

La circulación permanece totalmente interrumpida en el tramo situado junto al regato Adalia, en las inmediaciones de la Bodega Villachica. La Guardia Civil ha ordenado el corte total de la carretera nacional N-122 en ese punto tras el desbordamiento del río Duero y ante el incremento del caudal.

Según ha informado el Ayuntamiento de Toro, la medida se ha adoptado por motivos de seguridad y se mantendrá mientras persistan las condiciones de riesgo. “Se ruega a todos los conductores máxima precaución y el uso de rutas alternativas”, señala el aviso municipal, que insiste en que el caudal continúa creciendo.

Fuentes oficiales recomiendan evitar desplazamientos innecesarios por la zona y atender en todo momento a la señalización y a las indicaciones de los agentes. El consistorio recuerda que, para ampliar información, está disponible el teléfono 683 41 29 48 y que, en caso de emergencia, debe llamarse al 112.