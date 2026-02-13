El desbordamiento del Duero interrumpe el tráfico en la N-122: la Guardia Civil corta la carretera
Ante el incremento del caudal del Duero, el Ayuntamiento de Toro ruega a los conductores que extremen la precaución y utilicen rutas alternativas tras el corte de la N-122
La circulación permanece totalmente interrumpida en el tramo situado junto al regato Adalia, en las inmediaciones de la Bodega Villachica. La Guardia Civil ha ordenado el corte total de la carretera nacional N-122 en ese punto tras el desbordamiento del río Duero y ante el incremento del caudal.
Según ha informado el Ayuntamiento de Toro, la medida se ha adoptado por motivos de seguridad y se mantendrá mientras persistan las condiciones de riesgo. “Se ruega a todos los conductores máxima precaución y el uso de rutas alternativas”, señala el aviso municipal, que insiste en que el caudal continúa creciendo.
Fuentes oficiales recomiendan evitar desplazamientos innecesarios por la zona y atender en todo momento a la señalización y a las indicaciones de los agentes. El consistorio recuerda que, para ampliar información, está disponible el teléfono 683 41 29 48 y que, en caso de emergencia, debe llamarse al 112.
- El 'sangrado' de pozos: una antigua práctica para frenar las filtraciones de agua a bodegas de Toro
- Toro activa la alerta roja ante el riesgo inminente de desbordamiento del Duero
- Una tienda de informática sufre un robo en Toro
- El segundo premio de la Lotería Nacional de este sábado ha tocado en Toro
- Alerta amarilla en Toro por la crecida del Duero: cortados los accesos al Puente de Piedra
- El PSOE de Zamora presenta propuestas de juventud y tercera edad en Toro
- El grupo 'Telares', un soplo de aire fresco para el carnaval de Toro
- La crecida del río Duero en Toro obliga a cerrar al tráfico nuevas zonas