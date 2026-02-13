La crecida del río Duero en Toro obliga a cerrar al tráfico nuevas zonas

La Confederación Hidrográfica del Duero mantiene el nivel de alerta naranja del Duero a su paso por Toro. El caudal ha aumentado actualmente a los 1.115 metros cúbicos por segundo y a los 5,4 metros de nivel. A su vez, el río Guareña se encuentra desbordado en Toro con 38,42 metros cúbicos por segundo y un nivel de 2,81 metros.

La formación de balsas de agua ha obligado a cortar el acceso a la ermita del Cristo de las Batallas y el tramo de carretera que une Granja Florencia con la N-122.

"Seguimos con la esperanza de que no se alcance el pico máximo de la semana pasada, pero tal y como está la situación actualmente, puede llegar o superarse", afirma Yoseba Revidiego, jefe de Protección Civil de Toro.

Las zonas más afectadas vuelven a ser las fincas de “La Bardada”, “Los Cinco Pilares”, algunas situadas en las inmediaciones de la Nacional 122 y otras localizadas en torno a la ermita del Cristo de las Batallas.

"Rogamos a la población que respete la señalización y que sigan las recomendaciones. La situación de crecida de avenidas se considera una emergencia, no un atractivo turístico", señala la Agrupación. Para cualquier consulta, han habilitado el teléfono 683 41 29 48.