En Toro, el Día de San Valentín se vive con un detalle difícil de encontrar en otro lugar de España. La Colegiata de Santa María la Mayor custodia desde el siglo XVI una reliquia atribuida al patrón de los enamorados, nada menos que su cráneo, conservado en un relicario de plata.

En Toro, el Día de San Valentín se celebra con humor: "el cráneo que pierde la cabeza por amor". / Cedida

La pieza, integrada en el patrimonio religioso y cultural de la ciudad, forma parte de una tradición que se remonta a 1545. Según la documentación local, fue Diego Enríquez, capellán del emperador Carlos V (Carlos I de España), quien trasladó la reliquia a Toro. La fecha que se cita como hito formal es el 26 de abril de 1545, cuando el nuncio habría obtenido licencia para depositarla en la Colegiata.

En Toro, el Día de San Valentín se celebra con humor: "el cráneo que pierde la cabeza por amor". / Archivo

Con el paso del tiempo, la devoción en torno a la reliquia se fue consolidando y acabó conectando con el calendario del propio santo. La tradición señala como momento clave el año 1682, cuando el papa Inocencio XI concedió indulgencias asociadas a la visita a la capilla y la veneración de la reliquia. A partir de entonces, se afianzó la costumbre de exponerla cada 14 de febrero, coincidiendo con la festividad de San Valentín.

El resultado es una imagen singular para una fecha marcada por flores, cenas y mensajes románticos: en Toro, el símbolo del día es literalmente “la cabeza” del santo. No faltan las bromas, ya integradas en el relato popular, que describen la reliquia como “el cráneo que pierde la cabeza por amor”, una frase que resume el cruce entre tradición, humor local y patrimonio.

Más allá de la anécdota, la reliquia se ha convertido en un elemento distintivo de la ciudad, capaz de atraer la atención en estas fechas y de reforzar el vínculo entre la Colegiata y un calendario festivo que, en el resto del país, suele vivirse lejos de las iglesias. Toro, en cambio, lo celebra con un gesto tan llamativo como antiguo: recordar al santo de los enamorados a través de la reliquia que custodia desde hace casi cinco siglos.