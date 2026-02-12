Semana Santa
La cofradía del Santo Sepulcro de Toro cita a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria
La convocatoria tendrá lugar el 28 de febrero en la iglesia de San Julián de los Caballeros
La Asociación del Santo Sepulcro y la Soledad convoca a todos los asociados, por orden del Hermano Mayor, a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el sábado 28 de febrero en los salones parroquiales de la iglesia de San Julián de los Caballeros.
La convocatoria estará precedida por una misa por los hermanos difuntos de la cofradía, a las 19:00 horas, tras la cual se procederá a la lectura de los nombres de los abades para el ejercicio 2026.
Seguidamente, dará comienzo la asamblea, que contará con el siguiente orden del día: lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior; lectura y aprobación del estado de cuentas de la asociación; presentación de nuevos abades y adjuntos; informe del Hermano Mayor; y turno de ruegos y preguntas.
Asimismo, la cofradía informa de que la recogida de velas para los asociados con hachón se realizará el Lunes, Martes y Miércoles Santo (30, 31 de marzo y 1 de abril), presentando el recibo completo, en la nueva sede, situada en la calle Corredera número 53, en horario de 18:00 a 19:30 horas.
