La alerta por el río Duero en Toro sube a nivel naranja

La Confederación Hidrográfica del Duero alerta con nivel naranja a Toro por el nuevo aumento del caudal del Duero, que se sitúa actualmente en 1.040 metros cúbicos por segundo y un nivel de 5,09 metros.

Durante el miércoles 11 de febrero, el caudal había descendido hasta los 887,76 metros cúbicos, en torno a las 16:00 horas, así como el nivel se situó en 4,44 metros sobre las 18:00. Sin embargo, el Servicio de Emergencias 1-1-2 ya había alertado sobre los deshielos, que podrían volver a afectar a esta situación.

A su vez, el río Guareña en Toro también ha aumentado el caudal respecto al 11 de febrero. Se encuentra actualmente con 26,32 metros cúbicos por segundo y un nivel de 2,37 metros.

Por el momento, se mantienen abiertos al tráfico tanto al acceso a la ermita del Cristo de las Batallas como el cruce de carreteras ZA-P-1102 con ZA-P-2102, que conecta Granja Florencia con Monte la Reina. Ambos puntos habían sido acotados durante la última crecida.

"Consideramos que no va a superar el máximo de la semana pasada", señala Yoseba Revidiego, jefe de la Agrupación de Protección Civil de Toro. No obstante, se pide extremar la precaución y respetar la señalización de las zonas que permanecen restringidas. Para cualquier consulta, se encuentra habilitado el teléfono 683 41 29 48.