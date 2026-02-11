Una tienda de informática sufre un robo en Toro
El suceso tuvo lugar la madrugada del miércoles 11 de febrero sobre las 3:00 a.m
La tienda informática BEEP Toro ha sufrido un robo durante la madrugada del miércoles 11 de febrero, entre las 3:00 y las 3:15 a.m. El incidente ha provocado daños materiales en el comercio, entre las que se encontraron rotas la puerta y varias vitrinas, de las que se sustrajo parte del inventario.
Por el momento, no se ha determinado la valoración final de las pérdidas ocasionadas, aunque ya se encuentra judicializado y con la investigación en marcha.
