La seguridad del Carnaval de Toro estará reforzada por un dispositivo coordinado

La Junta Local de Seguridad organizada en Toro con motivo de la celebración de Carnaval, que tendrá lugar entre el viernes 13 y el miércoles 18 de febrero, se ha planificado con el objetivo de desplegar un dispositivo preventivo a partir del trabajo conjunto entre las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La Subdelegación de Gobierno en Zamora y el Ayuntamiento de Toro pondrán en marcha las actuaciones junto a la Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, Bomberos de Toro y Cruz Roja.

Ángel Blanco, subdelegado del Gobierno en Zamora, ha afirmado que el dispositivo de la Guardia Civil “va a intentar traer el dron”, y ha señalado que cuenta con “mucha envergadura”, incluyendo “vehículos, personal uniformado y sin uniformes”. Además, ha indicado que el Sector de Tráfico realizará controles, con el objetivo de evitar que las personas que consuman drogas o alcohol circulen por carretera. De esta forma, Blanco ha advertido “que si ocurre algún accidente vial será un fracaso para nosotros”.

Ángeles Medina, alcaldesa de Toro, ha recalcado que estas fiestas reúnen a un gran número de personas y que, siempre que se producen aglomeraciones, es necesario atenderlas. Especialmente, se ha puesto el foco en las noches del viernes y el sábado, aunque también se han señalado los desfiles. Además, ha asegurado que la Policía Local “estará presente en todos los actos”, habiéndose reforzado “todos los turnos, que, durante las noches importantes, se encontrará con la plantilla al completo”. También ha reconocido que todas las actividades que se celebrarán en la carpa municipal, “además de contar con protección pública, se ha contratado específicamente protección privada”.

La alcaldesa ha informado que el Ayuntamiento de Toro contará con los servicios de Cruz Roja para que “siempre haya una unidad móvil en la calle a disposición del ciudadano, que pueda atenderlo y evacuar de forma rápida”. Por otra parte, ha afirmado que el punto violeta no se va a establecer en un único punto, “porque ya vimos que no era la mejor solución”. En este caso, “circularán personas que llevarán un distintivo, para que, si alguien lo necesita, pueda identificarlas claramente”.

Toro concentra 38 de los 327 casos activos de violencia de género en Zamora

Blanco ha detallado la situación de la seguridad ciudadana en Toro, comparando los datos registrados de 2024 y los de 2025, reconociendo que “hay aspectos que suben y otros que bajan”, por lo que ha asegurado que “tenemos que seguir trabajando”.

En cuanto a la violencia de género, Blanco ha informado que “de los 327 casos activos que hay en Zamora, 38 pertenecen a Toro, 8 más que el año pasado”. En este aspecto, ha reconocido “el compromiso y el esfuerzo de la Policía Local de Toro, así como el nivel de coordinación, ya que el cuerpo lleva 11 de estos casos, mientras que la Guardia Civil se ocupa de 27”.En lo que llevamos de año, el subdelegado del Gobierno de Zamora ha afirmado que “ha habido una entrada en VioGén en Toro por acción policial, que contó con una rápida actuación de la Policía Local”.

Por otra parte, Blanco ha afirmado que ha descendido “la criminalidad convencional en un 12%, que, si se compara el año 2024 con 2025, hay 27 denuncias menos”. También ha destacado el descenso en “un tema que causaba mucha conmoción en Toro”, los casos de robos en viviendas, “que se han reducido en un 50%”.

Por otra parte, ha reconocido el aumento de “un 21% en la cibercriminalidad, con 9 denuncias más en 2025 que en 2024”, como también los hurtos “que durante el último año se han producido 5 más”.

Se mantiene la alerta en el Duero, a pesar del descenso del nivel y caudal

El caudal del Duero en Toro ha descendido de los 1.145 metros cúbicos que presentó durante la madrugada del lunes 9 de febrero, hasta los 926 metros cúbicos el martes 10 de febrero. Asimismo, el nivel también ha bajado de los 5,50 metros hasta los 4,6 metros. Blanco ha afirmado que siguen preocupados por las crecidas de los ríos Duero y Guareña, aunque “la situación haya mejorado”.

La alcaldesa ha asegurado que la crecida ha supuesto una “merma en las zonas inundadas”, siendo todavía muy pronto para “valorar los daños ocasionados en los cultivos, invernaderos y en las casas de campo”. Por otra parte, ha recordado que “la información que nos llega es puntual”, por lo que “aunque hoy mejore la situación, mañana puede empeorar.” En este contexto, ha recordado que si aumentan considerablemente las temperaturas, "nosotros recibimos posteriormente el agua de los deshielos, aunque no haya una gran previsión de lluvias.”

Medina ha subrayado que la situación geográfica de Toro permite tener “mucha seguridad ciudadana en este tipo de procesos atmosféricos, que afectan, principalmente, a la vega”. Por último, ha recordado el dicho popular “el Duero tiene la fama y el Pisuerga tiene el agua”, para explicar que el río a su paso por Toro se nutre principalmente del cauce de este afluente.

En el último boletín de la AEMET, convocado en relación a los fenómenos meteorológicos, Blanco ha reconocido que “Zamora presenta niveles amarillos con rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora en Sanabria, y de 70 km/h en la meseta zamorana”. También ha afirmado que se están concentrando “muchos fenómenos adversos simultáneamente y esto complica la situación”, por lo que los ciudadanos “tienen que seguir teniendo cuidado”.

Noticias relacionadas

En cuanto a la celebración, la alcaldesa ha afirmado que la previsión apunta a que “el anticiclón llegue el fin de semana”, por lo que “el tiempo permitirá vivir el Carnaval en la calle, el escenario donde más se disfruta”.