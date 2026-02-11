El caudal del Duero a su paso por Toro desciende de los 900 metros cúbicos
El caudal y el nivel del Duero disminuyen en Toro, pero el Servicio de Emergencias 1-1-2 alerta a la provincia por deshielos que pueden afectar
Las previsiones de las Emergencias apuntaban a que durante el miércoles 11 de febrero se pudiera producir "el pico más alto" del río Duero en su paso por Toro. Sin embargo, actualmente mantiene un caudal por debajo de los 890 metros cúbicos por segundo y un nivel inferior a 4,5 metros, con tendencia descendente.
No obstante, el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León ha alertado a Zamora por deshielos, por lo que "Protección Civil va a seguir controlando el caudal por si hubiera que desembolsar agua de la presa, que entonces el nivel del río subiría rápidamente", afirma Javier Gómez, concejal de Seguridad Ciudadana en Toro.
Aunque la situación haya mejorado por el momento, Gómez recalca que hay que mantener la prudencia y pide a la gente que sea responsable y no se acerque al río. "Los senderos y algunas zonas, como el Puente de Piedra, permanecerán cortados hasta que el Duero vuelva a los niveles normales", informa.
Por otro lado, afirma que "a lo que hemos llegado en esta situación es a lo que estamos acostumbrados", apuntando que el agua "siempre llega a la pradera del Cristo de las Batallas y a la Bardada."
