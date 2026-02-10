El PP de Zamora se reúne con la Fundación Intras en Toro para recoger propuestas

Los candidatos del Partido Popular a las Cortes de Castilla y León por la provincia de Zamora, Leticia García, Juan del Canto y Ana Isabel Castaño, han mantenido este lunes en Toro una reunión con responsables de la Fundación INTRAS, entidad dirigida a la atención a personas con problemas de salud mental, dependencia y dificultades de inserción laboral.

El encuentro forma parte del proceso de elaboración del programa electoral del Partido Popular, que ha asegurado que tiene como objetivo "incorporar las propuestas planteadas por las entidades del Tercer Sector zamorano".

La cabeza de lista, Leticia García, ha centrado el protagonismo "en la inserción laboral”, describiéndola como “una herramienta esencial de integración social y desarrollo personal”. García también ha destacado la labor “del Centro Especial de Empleo y la Empresa de Inserción ENSUMA”, así como otros programas de empleo y formación, que la candidata ha asegurado “que han contado con un apoyo autonómico estable y creciente en la provincia”.

El Partido Popular ha agradecido “la importante labor desarrollada por la fundación”, que ha ofrecido, “con el apoyo autonómico, servicios integrales para acompañar a las personas con problemas de salud mental en la recuperación de sus proyectos de vida”, papel que consideran que "ha contribuido a reforzar el liderazgo de Castilla y León en servicios sociales y atención a la dependencia”.

También han asegurado que “las alianzas con el Tercer Sector han contribuido a convertir a Zamora en un referente de innovación social, con la incorporación de nuevas tecnologías en la atención domiciliaria, el desarrollo de soluciones digitales aplicadas a la autonomía personal, el impulso de proyectos orientados a combatir la soledad no deseada, o la puesta en marcha de centros como el de Toro, con un nuevo enfoque sociosanitario en la atención a personas con enfermedad mental.”

García ha descrito que el compromiso del Partido Popular "pasa por situar a la Comunidad entre las tres mejores de España para vivir”, a través de un proyecto que ha valorado como “sólido, realista y centrado en las personas, con iniciativas para generar oportunidades y empleo, apoyar a las familias, al campo y a las empresas, y seguir reforzando los servicios públicos y la cohesión social en todo el territorio, especialmente en el medio rural.”

Finalmente, en el ámbito sanitario, la candidata ha destacado “el impulso a la nueva Estrategia de Salud Mental, que refuerza la atención en los centros de salud del medio rural, mejora la coordinación entre los equipos sanitarios y sociales y potencia la detección precoz y el apoyo continuado a las familias”.