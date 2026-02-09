Trece corazones y un abuelo: el pregón familiar del Carnaval de Toro

Toro ya respira el aire carnavalero y es que, María Velasco, concejala de Festejos, ha presentado este lunes la programación de esta fiesta de Interés Turístico de Castilla y León, que propone actividades desde el viernes 13 hasta el miércoles 18 de febrero. Asimismo, se ha desvelado quienes serán los encargados de pronunciar el pregón: los nietos de Pedro Motrel, que todavía no se lo han confesado a su abuelo.

Velasco reconoce que “se trata de un pregón muy especial”, que ha surgido a petición de “esta tercera generación que quiere rendir un homenaje a una persona que siempre ha vivido intensamente esta festividad”. María García, una de las nietas de Motrel, asegura que han decidido hacerle este homenaje “ahora que puede vivirlo”, y como reconocimiento “por lo que nos ha inculcado sobre esta celebración”, añade.

En cuanto a la programación, Velasco informa que no se ha introducido ninguna novedad, ya que “al tratarse de una fiesta de Interés Turístico Regional, tiene que repetirse todos los años”. También asegura que “estamos en proceso de dar el salto a convertirlo en nacional”, y espera “dar noticias en breves”. Por otra parte, sostiene que se ha retrasado la presentación “para que no se diluyera con la celebración de los Quintos”.

Programación

El Carnaval de Toro arrancará el viernes 13 de febrero, a las 17:00 horas, con el Desfile de Chupetines, que continuará con el Baile infantil en la carpa municipal a las 17:30. Posteriormente, a las 21:30, se pronunciará este especial pregón, también en la carpa. La fiesta seguirá a las 23:30 con “Leña al Mono que es de Goma”, a cargo del DJ Diego Duende, mientras permanecerá un fotomatón.

El sábado 14 tendrá lugar, a las 12:00 horas, el Concurso de disfraces de mascotas. La programación seguirá a las 17:00 con la Boda tradicional infantil de carnaval, a las 19:00 con el Concurso regional de coplas en el Teatro Latorre, y a las 23:30 con la Quedada carnavalera, la charanga en Arco de Corredera, como también una fiesta en la carpa.

El domingo se producirá el Encuentro de murgas en la Plaza de la Colegiata a las 12:00 horas, seguido a las 12:15 del Concurso de Parodias en la Plaza Mayor. La tarde arrancará con “Las Domingueras”, a las 17:00 horas, que saldrán desde la Plaza de la Colegiata. La jornada continuará a las 17:30 con la Boda tradicional de adultos en el Ayuntamiento, y a las 18:00 también amenizarán el día las charangas y las murgas. Finalmente, a las 19:00 tendrá lugar el Concurso de Imitaciones Musicales en la carpa.

El lunes 16 continuará con el Desfile infantil de Carnaval, a las 17:00 horas, que tendrá su salida desde San Francisco y una posterior fiesta en la carpa con “Devil’s sounds” y sus muñecos. El martes 17 tendrá lugar el Desfile de adultos a las 17:30, que también saldrá desde San Francisco y continuará con una fiesta en la carpa con la discomóvil “Energy.” El miércoles 18 de febrero congregará, a las 20:30, el entierro de la sardina y quema por "Rurro Teatro". Saldrá desde San Francisco y posteriormente se repartirán sardinas y vino en la Plaza Mayor

Velasco anima a que “la gente venga a disfrazarse y nos acompañe en este pregón”, propuesto por un grupo en el que "se juntan el compañerismo, la familia, el cariño y el relevo", añade. Por otro lado, García invita a que “la gente joven no solo salga el sábado”, sino que “continúen las tradiciones, para que no se pierda lo bonito que tiene Toro”.