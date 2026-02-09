El Pardo Tavera de Toro conciencia sobre la investigación contra el cáncer

El IES Cardenal Pardo de Tavera pondrá en marcha, entre los días 9 y 13 de febrero, un programa de actividades solidarias y de divulgación científica dirigidas a sensibilizar a su comunidad educativa sobre la importancia de la investigación oncológica y la necesidad de financiarla.

Durante el Día Internacional del Cáncer Infantil, que se conmemora cada 15 de febrero, el instituto se suma a la actividad “¡Enamórate de la Investigación!”, una campaña impulsada por la Fundación Cris contra el Cáncer destinada a recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil.

Durante los recreos del lunes 9 hasta el del jueves 12 de febrero, miembros del alumnado y profesorado distribuirán, a cambio de un donativo, piruletas amarillas sin azúcar ni gluten adornadas con un lazo del mismo color, símbolo de la lucha contra el cáncer infantil. La recaudación obtenida se destinará íntegramente a proyectos de investigación de la fundación. El viernes 13 será el AMPA del centro quien coordine y realice el reparto en los dos recreos de la jornada, dirigiéndose a las madres y los padres.

Con esta campaña, enmarcada en el Sello de Vida Saludable y Red de Escuelas Sanas, el Pardo de Tavera “refuerza su compromiso con la educación en valores, la solidaridad y la sensibilización social a través de acciones colectivas que involucran a toda la comunidad educativa”.

La segunda actividad, de carácter divulgativo, tendrá lugar el miércoles 11 de febrero a las 11:30 horas. El alumnado de Bachillerato de Ciencias participará en un encuentro digital con tres destacadas investigadoras en oncología, un acto organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Zamora con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Ciencia.

Las participantes serán: la doctora Judit Giró, Ayuda AECC Impacto 2024 y CEO cofundadora de The Blue Box, la doctora Elena Castro, Ayuda Clínico Senior AECC 2022 y médico-investigadora del Hospital Universitario 12 de Octubre, y Alba Royo García, investigadora predoctoral AECC Aragón 2022 en el Instituto de Investigación Sanitaria Aragón.

Durante el encuentro, las científicas compartirán con el alumnado su experiencia en la investigación, los retos actuales en el estudio del cáncer y la importancia de la inversión económica para desarrollar proyectos que permitan avanzar en su tratamiento y prevención.

A través de estas actividades solidarias y divulgativas, el IES Cardenal Pardo de Tavera subraya “su apuesta por la formación integral del alumnado y por la concienciación sobre la relevancia de la investigación científica como herramienta fundamental para mejorar la vida de las personas”.

El centro afirma “su voluntad de contribuir, desde la educación pública, a la construcción de una sociedad más informada, comprometida y solidaria con quienes luchan contra el cáncer, así como con quienes trabajan para erradicarlo”.